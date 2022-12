Haryana Steelers Trump Telugu Titans 50-33

Les Haryana Steelers étaient sur la chanson lors de leur avant-dernier match de la phase de championnat, gagnant par un énorme 50-33 contre les Telugu Titans au Gachibowli Indoor Stadium.

Rakesh Narwal a marqué avec 11 points pour les Haryana Steelers tandis que le remplaçant Lovepreet Singh a illuminé la soirée avec une belle apparition de 20 minutes qui l’a vu marquer 7 points.

À domicile pour la dernière fois, les Telugu Titans sont sortis des blocs plus rapidement que les Haryana Steelers, avec K Hanumanthu et Mohsen Maghsoudlou qui ont donné le coup d’envoi pour eux. Cependant, en quelques minutes, Vinay, Manjeet et Rakesh Narwal avaient aidé les Haryana Steelers à rebondir, à effacer l’avance et à prendre de l’avance. À mi-parcours de la première mi-temps, les Haryana Steelers avaient fait basculer le concours dans leur direction, avec une avance de 7 points.

Dès lors, Rakesh et Nitin Rawal ont continué à engranger les points à volonté, même si les Titans Telugu se sont battus bec et ongles pour rester dans la compétition. Cependant, la troïka de Vinay, Rakesh et Nitin avait ses propres plans, alors que les équipes entamaient la pause avec les Haryana Steelers menant les Telugu Titans par un score de 26-11.

Les Haryana Steelers ont commencé la seconde mi-temps avec une composition très différente, mais dès le départ, les Telugu Titans étaient sur le tapis. Peu de temps après la deuxième phase de jeu, Rakesh a terminé son Super 10 tandis que Harsh faisait sa marque en défense alors que les Haryana Steelers continuaient d’étendre leur avance.

À un peu moins de dix minutes de la fin, les Haryana Steelers menaient de 23 points, et même si les Telugu Titans avaient Abhishek Singh comme soldat, un retour ne semblait pas probable. Dans les dernières minutes, les Haryana Steelers ont tenu leurs adversaires à distance et sont repartis avec une grosse victoire, tandis que les Telugu Titans ont fait tomber les rideaux de leur campagne avec une défaite.

