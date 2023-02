Haryana passe au sommet des médailles avec 7 médailles d’or en boxe

Les champions en titre Haryana ont atteint le sommet du décompte des médailles grâce à sept médailles d’or en boxe lors de la sixième journée des Jeux de la jeunesse Khelo India 2022 Madhya Pradesh (KIYG2022MP) samedi.

Ajoutant la cerise sur le gâteau lors d’une journée de 10 médailles d’or, pour l’État du Nord, leur jeune lanceuse de javelot Deepika, qui a créé un nouveau record national de la jeunesse avec un lancer de 55,19 m dans la compétition des filles au stade TT Nagar.

Il s’agissait du deuxième record national des jeunes des Jeux après que Dev Kumar Meena de l’État hôte l’ait fait vendredi au saut à la perche des garçons, le jour de l’ouverture des épreuves d’athlétisme. Le Maharashtra était deuxième et le Madhya Pradesh (MP) troisième, dans l’ordre hiérarchique.

Haryana met en valeur la force de la boxe

Les compétitions de boxe se sont également terminées au stade TT Nagar et Haryana a montré sa force dans le sport, remportant sept des 20 médailles d’or proposées, en plus de remporter une rafale de médailles mineures.

Ils ont remporté trois médailles d’or dans les catégories de poids garçons, y compris dans les trois catégories les plus lourdes où Sahil Chauhan (67-71 kg), Deepak (71-75 kg) et Nitesh Malik (75-80 kg) ont remporté leurs derniers combats de manière dominante.

Alors que Sahil a gagné par une décision unanime 5-0, les deux autres ont arrêté les combats entre les deux. Dans les catégories plus légères, les garçons de Manipur ont remporté deux médailles d’or, la première par Jadumani Singh dans la catégorie poids mouche 48-51 kg et la seconde par Chinglemba Moirangthem dans la catégorie poids welter léger 60-63 kg.

Les filles de l’Haryana ont en fait fait mieux que les garçons en remportant quatre des 10 finales et ici aussi Manipur a terminé deuxième avec deux médailles d’or. Bhawana Sharma (45-48 kg), Ravina (60-63 kg), Priyanka (63-66 kg) et Muskan (70-75 kg) ont remporté les médailles d’or en boxe féminine pour Haryana.

Basket-ball, cyclisme sur piste et Gatka concluent également

Parmi les autres sports qui ont conclu leurs engagements le sixième jour, il y avait le basket-ball au complexe de basket-ball d’Indore, le cyclisme sur piste au vélodrome cycliste de Delhi et Gatka, au complexe sportif du district de Mandla.

À Indore, le Rajasthan a remporté la médaille d’or du basketball masculin lors d’une finale fascinante qui a tenu tout le monde en haleine jusqu’à la dernière minute. Le Rajasthan a finalement éliminé le Tamil Nadu 90-85.

Le Pendjab a remporté l’or chez les filles avec une victoire comparativement plus confortable 73-56 sur le Chhattisgarh. Les hôtes MP ont remporté le bronze chez les filles tandis que Chandigarh a remporté le bronze dans la catégorie garçons.

Au vélodrome de Delhi, il y avait deux médailles cyclistes à gagner lors de la dernière journée et les meilleurs cyclistes sur piste des Jeux les ont remportées. Chez les Keirin Boys, Luv Kumar Yadav (Rajasthan) a remporté sa quatrième médaille d’or des Jeux tandis que chez les Keirin Girls, Santi Biswas du Bengale occidental a remporté sa deuxième des Jeux.

Sampath Pasamel (Karnataka) et Aashirwad Saxena (Telangana) ont remporté l’argent et le bronze chez les garçons tandis que Sadnya Venkatesh Kokate et Pooja Danole du Maharashtra ont remporté l’argent et le bronze chez les filles Keirin.

À Gatka à Mandla, le Pendjab a montré ses prouesses dans le sport en remportant trois des quatre médailles d’or proposées.

Athlétisme

Lors de la deuxième journée d’athlétisme, outre le record national de Deepika, Haryana a également décroché l’or au lancer du marteau des garçons avec Prateek lançant le marteau à une distance de 69,47 m. Tamil Nadu et Odisha ont également remporté deux médailles d’or en athlétisme.

Rathish Pandidurai du Tamil Nadu a remporté le 110 m haies garçons en un temps de 13,72 secondes tandis qu’Abinaya Sri a sauté 12,05 m pour la médaille d’or du triple saut filles. Odisha a décroché l’or grâce à Sabita Toppo au 100 m haies filles et au relais 4×100 m garçons.

Les hôtes MP ont également remporté une médaille d’or lorsque Bushra Khan a remporté la course féminine de 3000 m et le petit Sikkim a également décroché sa première médaille d’or des Jeux lorsque Manoj Kami a remporté la course masculine de 3000 m au stade TT Nagar.

Anisha de Delhi a remporté l’épreuve Girls Discus Throw, Maharashtra a remporté le relais Girls 4 × 100 et Pranay Kothuri de Telangana a remporté le Boys Triple Jump avec un saut de 14,95 m.

Le hockey commence à Gwalior

La sixième journée a également vu le début des compétitions de hockey sur le terrain de l’Académie de hockey féminin MP de Gwalior, avec un total de huit matchs au programme. Dans les matchs de poule des garçons, MP a battu l’Uttar Pradesh (UP) 3-0, le Jharkhand a dominé le Bihar 6-1, le Pendjab a battu l’Odisha 3-1 et le match Haryana-Chandigarh s’est terminé par une impasse 1-1.

Dans les matchs féminins, Haryana a battu UP 3-2, Jharkhand a gagné 5-0 contre Mizoram, les hôtes MP ont gagné 6-0 contre Punjab et Odisha a gagné 2-0 contre Manipur.

Autres résultats de la journée

Au champ de tir de la MP Shooting Academy à Bhopal, Mukesh Nelavalli d’Andhra a battu Abhinav Choudhary du Rajasthan 16-14 dans un concours serré de pistolet à air comprimé à 10 m pour garçons pour remporter l’or. Shiva Narwal de l’Haryana s’est contenté du bronze. Puis dans un Haryana 1-2, Divanshi a battu sa coéquipière Palak 31-27 au pistolet féminin 25m pour décrocher l’or.

Lors des matchs de groupe de football masculin qui se déroulent sur le terrain d’Emerald Heights à Indore, le Karnataka a battu Odisha 3-1, tandis que le Bengale occidental a fait match nul 1-1 avec Meghalaya. Sur le terrain de football de Balaghat où la compétition de football féminin est en cours, le Manipur a battu l’Haryana 4-1 et le Bengale occidental a perdu 7-1 contre le Bihar.

À l’Institut national d’éducation physique de Laxmibai (LNIPE), Sara Rawool a remporté la compétition féminine de gymnastique artistique avec Jinia Debnath et Soumili Karar du Bengale occidental remportant les médailles mineures.

Dans la compétition au sol de gymnastique artistique masculine, Harschit D (UP) a remporté l’or, Aaryan Davande (Mah) a remporté l’argent et Mann Kothari (Mah) a remporté le bronze. Dans le Boys Pommel Horse, Ghanshyam Billore (MP) a remporté l’or, Jatin Kanojia (UP) a remporté l’argent et Alok Kumar (UP) a remporté le bronze.

Deepak Saini du Rajasthan a remporté l’or des Boys Still Rings tandis qu’Aaryan Davande du Maharashtra a remporté le saut des garçons.

Principales attractions du septième jour

Le septième jour verra le début des compétitions de Kabaddi à l’Abhay Prashal à Indore tandis que la liste d’athlétisme au stade TT Nagar compte un total de 12 finales, y compris celle des courses garçons et filles de 200 m et 800 m.

Les compétitions de gymnastique se termineront au LNIPE tandis que le tir aura également deux autres médailles d’or à remporter. En outre, les matchs de groupe de football et de hockey se poursuivent également sur leurs sites respectifs.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)