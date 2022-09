Le ministre en chef de l’Haryana, Manohar Lal Khattar, a félicité vendredi l’athlète basé à Panipat, Neeraj Chopra, pour avoir créé l’histoire en obtenant la première place lors de la finale de la Diamond League à Zurich.

Neeraj Chopra est l’un des meilleurs sportifs de l’Haryana et a laissé sa marque indélébile dans les événements sportifs internationaux réputés dans le monde, a déclaré Khattar dans un communiqué.

Il s’est dit satisfait de la performance de Chopra et a exprimé l’espoir que sa performance exceptionnelle se poursuivra également à l’avenir.

“Avec cette réalisation sans précédent de Neeraj, les jeunes joueurs du pays et de l’État s’inspireront sûrement de lui et travailleront plus dur pour apporter des lauriers au pays dans leur jeu respectif”, a-t-il ajouté.

