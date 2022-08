Haryana CM Manohar Lal Khattar félicite les médaillés du CWG 2022

Le gouvernement de l’Haryana a félicité mardi les médaillés des Jeux du Commonwealth, qui sont rentrés chez eux après avoir joué de manière spectaculaire à Birmingham, à la Apparel House du secteur 44 ici.

Le ministre en chef Manohar Lal Khattar leur a assuré tout son soutien à l’avenir et leur a conseillé de poursuivre leur travail acharné et d’apporter plus de lauriers au pays.

A LIRE AUSSI | L’IOA prendra l’appel à l’approche de SC après avoir discuté en détail de la commande de HC

Les sportifs de l’Haryana ont fait honneur au pays en remportant 20 médailles, dont neuf d’or, aux Jeux du Commonwealth.

Les médaillés d’or ont reçu Rs 1,50 crore chacun, les médaillés d’argent ont reçu Rs 75 lakh, tandis que les médaillés de bronze ont reçu Rs 50 lakh. Ceux qui ont obtenu la quatrième position ont obtenu Rs 15 lakh chacun.

Parallèlement à cela, un montant de Rs 7,50 lakh a été remis à tous les sportifs de l’Haryana qui ont participé aux jeux du Commonwealth.

“Haryana représentait 33% du total des médailles remportées par l’Inde”, a déclaré Khattar.

Les médaillés de l’Haryana :

Bajrang Punia, Sakshi Malik, Deepak Punia, Vinesh Phogat, Ravi Dahiya et Naveen Kumar, Anshu Malik, Pooja Sihag, Pooja Gehlot, Deepak Nehra et Mohit Grewal (lutte); Sudhir (dynamophilie para), Amit Panghal, Neetu Ghanghas, Sagar Ahlawat et Jasmine (boxe); Shefali Verma (cricket); Abhishek et Surendra (hockey masculin); Sandeep Poonia (athlétisme); Savita Punia, Jyoti, Monika Malik, Nisha Warsi, Neha Goel, Udita, Navneet, Sharmila et Sonika (hockey féminin).

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici