Harvey Weinstein transporté d’urgence à l’hôpital pour une opération cardiaque : avocat

L’ancien producteur hollywoodien Harvey Weinstein a subi une opération cardiaque d’urgence lundi après avoir ressenti des douleurs à la poitrine et avoir été transporté d’urgence de Rikers Island vers un hôpital de Manhattan dimanche soir, a déclaré son avocat.

Weinstein, 72 ans, qui est détenu à la prison de la ville en attendant un deuxième procès pour crimes sexuels, a été transféré à l’hôpital de Bellevue après avoir appelé ses avocats ce week-end pour signaler « à quel point il était malade », a confirmé son avocat, Arthur Aidala, au Post.

Craig Rothfeld, consultant privé de Weinstein en matière de prison, a ensuite travaillé avec les responsables de la ville pour que Weinstein soit transféré à l'hôpital, a déclaré Aidala.







L’ancien producteur de cinéma Harvey Weinstein comparaît devant le tribunal de New York, le 19 juillet 2024. POOL/AFP via Getty Images

« Heureusement, ils ont répondu à nos appels d’urgence », a déclaré l’avocat.

Weinstein a appelé Aidala depuis son lit d’hôpital lundi matin pour lui dire que l’opération allait bientôt commencer, a déclaré Aidala au Post.

L’état de santé de Weinstein n’était pas clair lundi après-midi.

L’opération d’urgence, rapportée pour la première fois par ABC News, intervient alors que l’ancien patron de Miramax en disgrâce devait comparaître jeudi pour une audience préliminaire devant la Cour suprême de Manhattan.

Weinstein a fait plusieurs allers-retours entre l’aile médicale de Bellevue et de Rikers depuis son retour à New York après l’annulation de sa condamnation pour crimes sexuels et de sa peine de 23 ans de prison en avril.

En mai, les autorités municipales ont transféré Weinstein à Rikers après qu’il a été signalé qu’il avait bénéficié d’équipements spéciaux à Bellevue, comme un téléphone, une salle de bain privée et une télévision.