Harvey Weinstein transporté d’urgence à l’hôpital pour une opération cardiaque

Harvey Weinstein a été transporté à l’hôpital Bellevue de New York dimanche soir et a subi une opération cardiaque lundi.

Selon les représentants de Weinstein, Craig Rothfeld et Juda Engelmayer, Weinstein a été « transporté d’urgence » à l’hôpital « en raison de plusieurs problèmes médicaux ». Ils n’ont pas fait d’autres commentaires sur l’état actuel de sa santé.

« Nous pouvons confirmer que M. Weinstein a subi une intervention chirurgicale au cœur aujourd’hui, mais nous ne pouvons pas en dire plus. Comme nous l’avons déjà dit, M. Weinstein souffre de nombreux problèmes de santé importants qui nécessitent un traitement continu. Nous sommes reconnaissants à l’équipe de direction du département correctionnel de la ville de New York et de Rikers Island d’avoir agi rapidement en l’emmenant à l’hôpital de Bellevue », ont déclaré Rothfield et Engelmayer.

Weinstein est détenu à Rikers Island en attendant un nouveau procès en novembre, après que sa condamnation pour viol en 2020 à New York et sa peine de 23 ans de prison ont été annulées en avril. Il doit comparaître devant le tribunal de New York jeudi. Weinstein pourrait également faire face à des inculpations supplémentaires, car un grand jury a été constitué et s’est vu présenter jusqu’à trois accusations non retenues contre Weinstein, selon les médias.

Weinstein a également été hospitalisé en juillet après avoir contracté le COVID-19 et une pneumonie. Son avocat, Arthur Aidala, a déclaré plus tôt ce mois-là que Weinstein « souffrait énormément » d’un certain nombre de maladies, notamment de liquide dans son cœur et dans ses poumons, d’une sténose spinale, d’une dégénérescence maculaire dans ses yeux et d’une glycémie élevée liée à son diabète et à la nourriture riche en glucides servie à Rikers Island.