Harvey Weinstein subit une opération du cœur quelques jours seulement après que son ex a fait défiler son beau à Venise

Le producteur hollywoodien en disgrâce Harvey Weinstein a été transporté d’urgence à l’hôpital de Bellevue depuis sa cellule de prison dimanche, ont confirmé ses avocats.

Weinstein, 72 ans, a été opéré d’urgence à l’hôpital de Manhattan, a déclaré son avocat Arthur Aidala au Daily Beast dans un courriel. Son opération a eu lieu lundi et concernait « des problèmes cardiaques », a confirmé Aidala.

Craig Rothfeld, le consultant de Weinstein en prison, a déclaré au Daily Beast dans une déclaration séparée que son client avait été transporté d’urgence à l’hôpital pour « plusieurs problèmes médicaux ».

L’opération qui lui a été opérée lundi consistait à retirer « du liquide dans son cœur et ses poumons », a déclaré Rothfeld, et il est actuellement en convalescence. L’avocat a déclaré que Weinstein « souffre d’une multitude de problèmes de santé importants qui nécessitent un traitement continu ».

Weinstein, qui est détenu à Rikers Island pendant son nouveau procès pour viol, aurait commencé à se plaindre de se sentir malade au cours du week-end, ont déclaré plus tôt ses avocats. Le New York Times.

Des sources proches de Weinstein ont déclaré plus tard Date limite l’ancien cofondateur de Miramax était dans un « état critique » et dans un « état très critique ».

Weinstein, producteur oscarisé à l’origine de certains des blockbusters les plus mémorables des années 90, était l’un des dirigeants hollywoodiens les plus puissants à avoir été renversés lors du mouvement #MeToo. Depuis la publication des premiers rapports dans le FoisPlus de 80 femmes ont accusé l’ancien dirigeant de l’industrie d’inconduite sexuelle.

Harvey Weinstein avait été initialement inculpé pour viol en 2018. Il a été reconnu coupable en février 2020, mais sa condamnation a été annulée par la Cour d’appel de New York en avril après une décision à 4 voix contre 3. Le tribunal a ordonné un nouveau procès et Harvey Weinstein est détenu à Rikers Island depuis lors.

Weinstein purgeait auparavant une peine de 23 ans de prison au centre correctionnel de Mohawk, dans le nord de l’État de New York.

Weinstein a également été reconnu coupable de viol et d’autres délits sexuels en 2022 dans une affaire pénale distincte en Californie. Il a été condamné à 16 ans de prison supplémentaires pour les accusations en Californie. Tout au long des deux procès, Weinstein s’est présenté au tribunal en fauteuil roulant.

Il a été brièvement emmené dans une unité pénitentiaire d’un hôpital plus tôt cette année après s’être plaint de douleurs à la poitrine. Pendant son bref séjour à l’hôpital, on lui a donné une salle de bain privée, un téléphone et une télévision, qu’il a utilisée pour regarder CNN et d’autres programmes toute la journée. La ville Les représentants de Weinstein ont déclaré au Daily Beast à l’époque que son traitement était standard et loin d’être « confortable ».

Les problèmes de santé de Weinstein surviennent quelques jours seulement après que son ex-femme, l’actrice et créatrice britannique Georgina Chapman, a été aperçue avec son nouveau petit ami Adrien Brody au Festival du film de Venise. Chapman a assisté à une projection du prochain film de Brody, « The Brutalist », la semaine dernière, qui a reçu une ovation debout de 13 minutes au festival italien, selon Hollywood publications commerciales.

Chapman aurait a quitté Weinstein en 2017, peu de temps après la publication des rapports sur ses années d’inconduite sexuelle. Chapman et Brody ont commencé à sortir ensemble en 2019, selon Le Daily Mail.