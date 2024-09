Harvey Weinstein subit une opération cardiaque d’urgence

9 septembre (Reuters) – L’ancien producteur hollywoodien Harvey Weinstein a été transporté d’urgence à l’hôpital depuis une prison de New York dimanche et a subi une opération cardiaque lundi, ont déclaré ses représentants.

Weinstein, 72 ans, doit comparaître devant le tribunal cette semaine où les procureurs ont présenté des preuves à un grand jury de New York pour tenter d’obtenir un nouvel acte d’accusation contre lui pour crimes sexuels.

Les porte-parole de l’acteur oscarisé ont déclaré dans un communiqué qu’il avait été emmené à l’hôpital de Bellevue dimanche soir en raison de plusieurs problèmes médicaux.

« Nous pouvons confirmer que M. Weinstein a subi une intervention chirurgicale au cœur aujourd’hui », ont déclaré Craig Rothfeld et Juda Engelmayer. Ils n’ont fourni aucune information sur son état de santé.

ABC News a été le premier à annoncer que Weinstein avait subi une opération cardiaque.

Weinstein, qui a nié avoir eu des relations sexuelles non consensuelles avec qui que ce soit, a été reconnu coupable de viol en février 2020. La Cour d’appel de New York a annulé la condamnation en avril, estimant que Weinstein n’avait pas bénéficié d’un procès équitable parce qu’un juge avait autorisé à tort le témoignage d’accusateurs pour lesquels il n’était pas formellement accusé d’agression. Weinstein souffre de diabète, d’hypertension artérielle, de sténose spinale, de liquide dans le cœur et les poumons, et a récemment contracté le COVID et une double pneumonie, ont déclaré ses représentants.

S’inscrire ici.

Reportage d’Eric Beech à Washington et de Lisa Richwine à Los Angeles ; édition par Rami Ayyub, Caitlin Webber et Sandra Maler

Nos normes : Les principes de confiance de Thomson Reuters. ouvre un nouvel onglet