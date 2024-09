Harvey Weinstein subit une opération cardiaque d’urgence, selon ses représentants | Actualités criminelles

Le magnat d’Hollywood emprisonné Harvey Weinstein a subi une opération cardiaque d’urgence après avoir été transporté d’urgence de la prison vers un hôpital de New York, ont déclaré ses représentants.

Weinstein, 72 ans, a été transféré de la prison de Rikers Island à l’hôpital Bellevue de New York pour subir une intervention visant à retirer du liquide de son cœur et de ses poumons, ont déclaré lundi son consultant pénitentiaire Craig Rothfeld et son publiciste Juda Engelmayer.

« Nous pouvons confirmer que M. Weinstein a subi une intervention chirurgicale sur son cœur aujourd’hui », ont déclaré Rothfeld et Engelmayer dans un communiqué.

Les représentants de Weinstein ont précédemment déclaré que le magnat du cinéma souffrait de divers problèmes de santé, notamment de diabète, d’hypertension artérielle, de sténose spinale et de liquide dans le cœur et les poumons.

En juillet, ses représentants ont déclaré qu’il avait été hospitalisé pour COVID et pneumonie aux deux poumons.

L’hospitalisation de Weinstein intervient après qu’une cour d’appel de New York a annulé en avril ses condamnations pour viol et agression sexuelle de 2020 au motif qu’il n’avait pas bénéficié d’un procès équitable.

La sélection du jury pour un nouveau procès a été provisoirement prévue pour novembre.

Weinstein a également été condamné à 16 ans de prison en 2022 dans une autre affaire de crimes sexuels à Los Angeles.

Ses avocats demandent un nouveau procès dans l’affaire californienne après l’annulation de ses condamnations à New York.

En 2017, le New York Times et le New Yorker ont détaillé les allégations d’agression sexuelle et de harcèlement contre Weinstein remontant à plusieurs décennies, déclenchant le mouvement #MeToo contre les abus sexuels.

Weinstein, qui a été accusé d’actes répréhensibles par plus de 80 femmes, a nié avoir eu des relations sexuelles non consensuelles.