Harvey Weinstein subit une opération cardiaque d’urgence dans un hôpital de New York

Le magnat du cinéma en disgrâce Harvey Weinstein a été transporté d’urgence de prison vers un hôpital de New York pour une opération cardiaque après avoir ressenti des douleurs à la poitrine, ont déclaré ses représentants aux médias américains.

« M. Weinstein a été transporté d’urgence à l’hôpital de Bellevue hier soir en raison de plusieurs problèmes de santé », ont déclaré les représentants de Weinstein, Craig Rothfeld et Juda Engelmayer, dans un communiqué. premier reportage d’ABC News.

« Nous pouvons confirmer que M. Weinstein a subi une intervention chirurgicale sur son cœur aujourd’hui, cependant [we] « Je ne peux pas en dire plus. Comme nous l’avons déjà dit en détail, M. Weinstein souffre de nombreux problèmes de santé importants qui nécessitent un traitement continu. »

Weinstein est sorti de la salle d’opération lundi après-midi et est en salle de réveil, ont-ils déclaré.

Weinstein, 72 ans, a été transféré à Bellevue depuis la prison de Rikers Island, à New York, où il attend un nouveau procès pour viol et agression sexuelle. C’est la deuxième fois en deux mois qu’il est hospitalisé.

L’avocat de Weinstein, Arthur Aidala, a déclaré qu’ils avaient demandé aux responsables de la prison de transférer immédiatement Weinstein à Bellevue « sur la base de ses plaintes concernant des douleurs à la poitrine ». Dans un courriel, Aidala a déclaré qu’il leur avait dit : « Ce type va mourir sous votre surveillance si vous ne faites rien. »

Il a été admis en juillet pour un traitement pour une variété de problèmes de santé dont le Covid-19 et une pneumonie aux deux poumons. Des représentants de l’époque ont déclaré que l’ancien réalisateur et producteur souffrait également de diabète, d’hypertension artérielle, de sténose spinale et de liquide dans son cœur et ses poumons.

En avril, la Cour suprême de l’État de New York a annulé les condamnations pour viol et agression sexuelle de Weinstein et ordonné un nouveau procès. La cour d’appel de l’État a estimé que le juge du procès de 2020 avait injustement autorisé le témoignage de femmes dont les accusations contre Weinstein ne faisaient pas partie du dossier.

Mais Weinstein maintenant visages la perspective d’une nouvelle inculpation New Yorkoù le bureau du procureur du district de Manhattan a a commencé à présenter des preuves devant un grand jury jusqu’à trois accusations non retenues contre Weinstein – deux agressions sexuelles au milieu des années 2000 et une autre agression sexuelle en 2016.

Après la conclusion d’un nouveau procès et d’une éventuelle peine de prison ultérieure, Weinstein devrait commencer à purger une peine de 16 ans en Californie pour une condamnation distincte pour viol à Los Angeles en décembre 2022, ont déclaré les autorités.

Il a fallu plus de neuf jours de délibérations au jury californien pour condamner Weinstein pour trois chefs d’accusation de viol et d’agression sexuelle contre un mannequin et acteur européen qui a témoigné anonymement sous le nom de « Jane Doe 1 ».

Le jury est resté divisé sur trois autres accusations de viol et d’agression sexuelle portées par deux autres accusatrices, dont Jennifer Siebel Newsom, l’épouse du gouverneur de Californie Gavin Newsom. Weinstein a également été acquitté d’une accusation d’agression sexuelle portée par une quatrième femme.

Plus de 90 femmes ont dénoncé les agressions ou le harcèlement sexuels dont elles ont été victimes de la part de Weinstein au cours de sa carrière de plusieurs décennies, l’une des personnalités les plus puissantes d’Hollywood, après la fondation du studio de cinéma Miramax avec son frère, Bob Weinstein, en 1979.

Le couple a ensuite fondé la Weinstein Company et, au cours de leur passage dans les deux sociétés, ils ont produit certains des films les plus remarquables et les plus réussis de l’histoire d’Hollywood, notamment Shakespeare in Love, Django Unchained, Le discours d’un roi et Pulp Fiction.

Mais son arrestation et sa condamnation à Manhattan ont révélé le côté sombre de Weinstein et ont constitué une étape importante pour l’histoire de la société. Mouvement #MeToodans laquelle des femmes ont accusé des centaines d’hommes du monde du spectacle, des médias, de la politique et d’autres domaines d’inconduite sexuelle.

Les procureurs du Royaume-Uni ont annoncé la semaine dernière qu’ils étaient abandon de deux accusations d’agression indécente contre Weinstein après avoir constaté qu’il n’y avait « plus de perspective réaliste de condamnation ».

Les accusations portent sur un incident impliquant une femme, âgée d’une cinquantaine d’années au moment de l’annonce des accusations, à Londres entre le 31 juillet et le 31 août 1996.

L’Associated Press a contribué à ce rapport