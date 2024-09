Harvey Weinstein se remet, mais souffre beaucoup après une opération cardiaque d’urgence, selon un porte-parole

Harvey Weinstein, un violeur condamné et producteur hollywoodien en disgrâce, se remet d’une opération cardiaque d’urgence à l’hôpital de Bellevue, mais il souffre toujours « beaucoup », a déclaré son représentant.

Weinstein, 72 ans, a été transporté d’urgence à l’hôpital lundi depuis Rikers Island, où il est détenu en attendant son nouveau procès pour crimes sexuels.

« Il est aux soins intensifs en train de se remettre d’une opération cardiaque – ce sont les seules informations dont nous disposons », a déclaré au Post Craig Rothfeld, consultant pénitentiaire de Weinstein.

Rothfeld, qui a déclaré avoir parlé à Weinstein lundi, a déclaré que l’ancien magnat du cinéma « souffre beaucoup ».

Harvey Weinstein a été transporté d’urgence de Rikers Island à l’hôpital de Bellevue lundi. Grégory P. Mango

« Il avait des douleurs à la poitrine, il avait du mal à respirer et il avait une forte toux », a ajouté Rothfeld.

On ne sait pas quand Weinstein pourra être libéré, a-t-il déclaré, affirmant que son client avait besoin de soins médicaux supplémentaires pour une sténose vertébrale, une hypertension artérielle et des complications thyroïdiennes et diabétiques.

« Nous travaillons activement pour le garder là-bas », a déclaré Rothfeld.

Un représentant de Weinstein a déclaré que le producteur se rétablissait mais qu’il souffrait. Robert Miller

Judah Engelmayer, un autre représentant de Weinstein, a également confirmé que le cofondateur de Miramax avait déjà été emmené à l’hôpital de Bellevue pour ce qu’il a décrit comme des « problèmes cardiaques ».

« Depuis le début, je n’ai plus de nouvelles », a déclaré Engelmayer au Post. « Je ne peux pas vous donner plus de détails. »

Jeanette Merrill, porte-parole du NYC Health and Hospitals and Correctional Health Services, a confirmé que Weinstein était toujours hospitalisé lundi soir – mais a également refusé de commenter son état en raison de « problèmes de confidentialité ».

« Weinstein est un patient de l’hôpital Bellevue », a déclaré Merill. « Il a quitté Rikers pour un trajet de trois heures en ambulatoire. »

Weinstein devait comparaître devant un tribunal de Manhattan jeudi. Steven Hirsch

Weinstein, qui a nié avoir violé ou agressé sexuellement qui que ce soit, devait comparaître jeudi devant la Cour suprême de Manhattan pour une audience préliminaire.

Il a fait plusieurs allers-retours entre l’aile médicale de Bellevue et de Rikers depuis son retour à New York après l’annulation de sa condamnation pour crimes sexuels et de sa peine de 23 ans de prison en avril.

La Cour d’appel de l’État de New York a estimé, dans cette décision partagée et stupéfiante, que le juge de première instance avait commis une erreur en autorisant le témoignage de trois femmes dont les allégations n’étaient pas directement liées à l’affaire.

En mai, les autorités municipales ont renvoyé Weinstein à Rikers après qu’il a été signalé qu’il avait bénéficié d’avantages spéciaux à Bellevue, comme un téléphone, une salle de bain privée et une télévision.

On ne sait pas combien de temps Weinstein restera à l’hôpital. Robert Miller

Un nouveau procès, qui, selon les procureurs de Manhattan, pourrait inclure de nouvelles accusations d’agression sexuelle, a été provisoirement prévu pour le 12 novembre.

Weinstein reste derrière les barreaux malgré la décision de la Cour suprême car il a été condamné séparément à 16 ans de prison par un tribunal californien pour avoir violé un mannequin italien en 2013.