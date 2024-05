Harvey Weinstein pourrait faire face à de nouvelles accusations à mesure que de nouveaux accusateurs se manifesteront, selon les procureurs de New York

NEW YORK (AP) — Les procureurs de Manhattan ont déclaré mercredi à un juge qu’ils évaluaient de nouvelles allégations d’inconduite sexuelle portées contre Harvey Weinstein et qu’ils pourraient potentiellement demander un nouvel acte d’accusation contre l’ancien magnat du cinéma avant son nouveau procès prévu pour des accusations de viol plus tard cette année.

La procureure adjointe du district, Nicole Blumberg, a déclaré lors d’une audience au tribunal que d’autres personnes avaient déposé des plaintes pour agression et que les procureurs étaient en train d’évaluer celles qui tombaient sous le coup du délai de prescription.

Elle a ajouté que certains survivants potentiels qui n’étaient pas prêts à se manifester lors du premier procès de Weinstein à New York pourraient désormais être disposés à témoigner.

Lorsque le juge Curtis Farber lui a demandé s’il était possible que les procureurs déposent un nouvel acte d’accusation, Blumberg a répondu : « Oui, votre honneur. »

Weinstein a comparu devant le juge mercredi après-midi dans le même palais de justice de New York où l’ancien président Donald Trump est jugé.

Il est entré dans le tribunal en fauteuil roulant, comme il l’a fait lors d’autres audiences récentes après son procès. Condamnation 2020 a été jeté. Weinstein a souffert de problèmes médicaux tout au long de son incarcération, ont déclaré ses avocats.

Blumberg a déclaré que les procureurs seraient dans une meilleure position pour informer le tribunal de l’orientation de l’affaire à la fin du mois de juin. Le nouveau procès pour viol est provisoirement prévu quelque temps après la fête du Travail.

L’avocat de Weinstein, Arthur Aidala, a déclaré aux journalistes à l’extérieur du palais de justice après l’audience que son client était convaincu qu’aucun accusateur supplémentaire ne serait trouvé pour renforcer la thèse de l’accusation.

« Il sait qu’il n’a jamais rien fait de pareil », a déclaré Aidala à propos de Weinstein.

Plus tôt, au tribunal, Aidala a également adressé une lettre que les procureurs ont envoyée au juge la semaine dernière lui demandant de rappeler aux avocats de Weinstein de ne pas discuter ou dénigrer les témoins potentiels en public avant le nouveau procès.

Le bureau du procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, affirme qu’Aidala a fait des déclarations plus tôt ce mois-ci visant à intimider Miriam Haley, une ancienne assistante de production de télévision et de cinéma pour laquelle Weinstein a été reconnu coupable d’agression sexuelle.

Aidala s’est excusé auprès du juge, mais a déclaré qu’il n’avait pas l’intention d’intimider qui que ce soit et que la position de la défense est que « des mensonges ont été racontés lors du dernier procès et le seront lors de celui-ci ».

Farber, en réponse, a ordonné aux deux parties de « s’abstenir de se plier à la presse », affirmant que l’affaire « ne serait pas tranchée par le tribunal de l’opinion publique » mais par le tribunal de justice.

Il a également fixé la prochaine date d’audience au 9 juillet.

Le procès initial de Weinstein s’est tenu dans la même salle d’audience où Trump est actuellement jugé, mais il était peu probable que les deux hommes se croisent. Weinstein est en garde à vue et a été amené et retiré de la salle d’audience sous surveillance. Il a comparu dans une salle d’audience située à un étage différent de celui où Trump est actuellement jugé.

Lors de son procès en 2020, Weinstein a été reconnu coupable du viol de Jessica Mann, une actrice en herbe, et d’agression sexuelle sur Haley. Mais le mois dernier Le plus haut tribunal de New York a rejeté ces condamnations après avoir déterminé que le juge du procès avait injustement autorisé un témoignage contre lui sur la base d’allégations d’autres femmes qui ne faisaient pas partie de l’affaire. Weinstein, 72 ans, a soutenu que toute activité sexuelle était consensuelle.

Le Décision de New York a rouvert un chapitre douloureux du bilan américain concernant l’inconduite sexuelle de personnalités puissantes. Le L’ère #MeToo a commencé en 2017 avec un flot d’allégations contre Weinstein.

Parlant en dehors du tribunal le 1er mai, Aidala a déclaré qu’Haley avait menti au jury sur les raisons qui l’avaient poussée à se manifester et que son équipe avait prévu un contre-interrogatoire agressif sur la question « si elle ose venir et montrer son visage ici ».

Haley a déclaré qu’elle ne voulait pas subir le traumatisme de témoigner à nouveau, « mais pour continuer et faire ce qu’il faut et parce que c’est ce qui s’est passé, j’y réfléchirais. »

L’Associated Press n’identifie généralement pas les personnes alléguant une agression sexuelle à moins qu’elles consentent à être nommées, comme l’ont fait Haley et Mann.

Weinstein, qui purgeait une peine de 23 ans à New York, a également été condamné à Los Angeles en 2022 d’un autre viol et est toujours condamné à 16 ans de prison en Californie.

