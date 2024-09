Harvey Weinstein plaide non coupable d’une nouvelle accusation d’agression sexuelle

Comparaissant au tribunal en fauteuil roulant, Weinstein portait un costume sombre et une cravate bleue, ainsi qu’un large bandage sur sa main droite.

« Non coupable », a déclaré Weinstein avec insistance lorsqu’on lui a demandé de plaider coupable mercredi.

Le producteur hollywoodien en disgrâce Harvey Weinstein a plaidé non coupable d’avoir commis un acte sexuel criminel devant un tribunal de New York.

« Grâce à ce survivant qui s’est courageusement manifesté, Harvey Weinstein est désormais inculpé pour une nouvelle agression sexuelle violente présumée », a déclaré M. Bragg dans un communiqué.

Par ailleurs, Weinstein attend un nouveau procès devant la plus haute cour d’appel de New York. a annulé sa condamnation pour viol et une peine de 23 ans de prison en avril.

La condamnation a été annulée au motif qu’il n’avait pas bénéficié d’un procès équitable, car le juge a autorisé le témoignage de femmes qu’il n’était pas accusé d’avoir agressées.

Weinstein a nié avoir eu des relations sexuelles non consensuelles avec qui que ce soit.

Il reste en détention et purge une peine de 16 ans de prison. 2013 viol d’une actrice à Los Angeles.

En juillet, il était transféré dans un hôpital pénitentiaire de New York avec de multiples problèmes de santé dont le Covid et une double pneumonie.

La semaine dernière, il a subi chirurgie cardiaque d’urgenceselon ses avocats.

Les procureurs ont déposé une requête visant à consolider la nouvelle accusation et le nouveau procès en cours dans le cadre de la condamnation pour viol annulée en 2020.

Un juge doit se prononcer sur cette question le 2 octobre.