Harvey Weinstein plaide non coupable de nouvelles accusations de crimes sexuels avant son nouveau procès

Harvey Weinstein a été traduit en justice pour des accusations supplémentaires de crimes sexuels devant un tribunal de New York mercredi, environ deux mois avant un nouveau procès dans l’affaire historique #MeToo du producteur hollywoodien en disgrâce.

Weinstein, qui est arrivé au tribunal de Manhattan en fauteuil roulant, a plaidé non coupable d’un chef d’accusation d’acte sexuel criminel au premier degré. Il se remet d’une opération cardiaque d’urgence ce mois-ci et son avocat a déclaré qu’il prenait 19 médicaments.

Dans le code pénal de New York, un acte sexuel criminel au premier degré concerne le fait de se livrer à une « conduite sexuelle orale ou anale avec une autre personne » par « contrainte forcée ». Il s’agit d’un crime de classe B.

Dans un communiqué, le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, a déclaré que l’accusation découlait de l’agression sexuelle présumée d’une femme dans un hôtel du Lower Manhattan en 2006, entre le 29 avril et le 6 mai.

« Grâce à cette survivante qui a eu le courage de se manifester, Harvey Weinstein est désormais inculpé pour une nouvelle agression sexuelle violente présumée », a déclaré Bragg. « L’enquête est en cours. »

Au total, plus de 80 femmes ont accusé Weinstein d’agression ou de harcèlement sexuel depuis des décennies. Ces allégations ont inspiré le mouvement #MeToo, une prise de conscience mondiale des abus de pouvoir dans le secteur du divertissement et d’autres industries. Weinstein a nié à plusieurs reprises ces accusations, insistant sur le fait que les relations en question étaient consensuelles.

Harvey Weinstein comparaît devant le tribunal pénal de Manhattan pour une audience de statut en vue d’un nouveau procès, suite à l’annulation de sa condamnation pour crimes sexuels, à New York, le 9 juillet 2024. Andrew Kelly / Pool via AFP – fichier Getty Images

Début 2020, un jury de New York a reconnu Harvey Weinstein coupable de viol au troisième degré sur Jessica Mann, une ancienne actrice en herbe, et d’acte sexuel criminel au premier degré sur Mimi Haley, une ancienne assistante de production de « Project Runway ». (Il a été acquitté de deux chefs d’accusation d’agression sexuelle prédatrice et d’un chef d’accusation de viol au premier degré.)

Mais en avril, la Cour d’appel de l’État de New York a annulé la peine de 23 ans de prison prononcée contre Weinstein par quatre voix contre trois, fustigeant le juge de première instance pour avoir autorisé des femmes à témoigner sur des allégations qui ne faisaient pas partie des charges retenues contre elles. La cour a estimé que cette décision était « hautement préjudiciable ».

« La solution à ces erreurs flagrantes est un nouveau procès », a écrit le tribunal.

Le nouveau procès de Weinstein devrait débuter le 12 novembre. L’avocate de Haley, Gloria Allred, a déclaré que sa cliente avait accepté de témoigner à nouveau contre Weinstein parce qu’elle « pense que c’est la bonne chose à faire ». Dans une déclaration la semaine dernière, Mann a déclaré qu’elle prévoyait d’utiliser sa « voix » contre lui.

« J’ai hâte de continuer à l’utiliser lorsque je me retrouverai à nouveau devant le tribunal avec Harvey et que je prouverai que ma vie a de la valeur », a déclaré Mann. « Je sais maintenant que c’est quelque chose qu’il ne pourra jamais me retirer. »

Lindsay M. Goldbrum, l’avocate de la femme dont le témoignage devant le grand jury a servi de base au nouvel acte d’accusation, a déclaré que sa cliente était « tout à fait prête à dire la vérité au procès pour demander des comptes à M. Weinstein devant un jury composé de ses pairs ».

Le bureau du procureur du district de Manhattan a annoncé en juillet qu’il prévoyait de rejuger Weinstein, et les procureurs de Manhattan ont annoncé lors d’une audience au tribunal la semaine dernière qu’il avait été inculpé de nouveaux chefs d’accusation.

Il est resté en détention au complexe pénitentiaire de Rikers Island en attendant un nouveau procès, mais un juge a accepté la semaine dernière une demande de la défense de le laisser rester à l’hôpital Bellevue de Manhattan au lieu d’être ramené à l’infirmerie de la prison.

En plus de l’affaire de New York, Weinstein a été reconnu coupable d’un chef d’accusation de viol et de deux chefs d’accusation d’agression sexuelle lors d’un procès à Los Angeles fin 2022. (Le jury l’a acquitté d’un chef d’accusation d’agression sexuelle par contrainte et n’a pas réussi à rendre un verdict sur trois autres chefs d’accusation d’agression sexuelle.) Il a été condamné à 16 ans de prison.

L’équipe juridique de Weinstein a fait appel du verdict de Los Angeles. Lors des deux procès, Weinstein a plaidé non coupable et a choisi de ne pas témoigner pour sa propre défense.

Dans les années 1990 et 2000, Weinstein était un titan de l’industrie cinématographique en tant que co-directeur de Miramax et de The Weinstein Co. Il se présentait comme un faiseur de rois du show-business, produisant des films indépendants phares (dont « Pulp Fiction ») et distribuant des drames oscarisés tels que « Le Patient anglais », « Shakespeare in Love » et « Le discours d’un roi ».

Mais son règne à Hollywood s’est effondré en octobre 2017 après que des journalistes d’investigation du New York Times et du New Yorker ont publié des articles sur des allégations d’inconduites sexuelles en série. Ce flot d’allégations a inspiré d’autres femmes à dénoncer d’autres hommes puissants du monde du divertissement, de la finance et d’autres secteurs.