Harvey Weinstein plaide non coupable avant le procès pour viol à Los Angeles | Nouvelles des gens

Los Angeles: L’ancien producteur hollywoodien Harvey Weinstein a plaidé non coupable mercredi des accusations de viol et d’agression sexuelle impliquant cinq femmes à Los Angeles avant un deuxième procès.

Weinstein, 69 ans, est arrivé à la Cour supérieure de Los Angeles pour sa première comparution là-bas dans un fauteuil roulant, vêtu d’un uniforme de prison marron, après avoir été extradé de New York mardi où il purgeait 23 ans de prison pour viol et autres infractions sexuelles.

Weinstein a nié avoir eu des relations sexuelles non consensuelles avec qui que ce soit et fait appel de sa condamnation et de sa peine de 2020 à New York.

À Los Angeles, il fait face à 11 chefs d’accusation pour avoir agressé cinq femmes entre 2004 et 2013. Il s’agit notamment de viol forcé, de copulation orale forcée, de coups et blessures sexuels par contrainte et de pénétration sexuelle par la force. S’il est reconnu coupable, Weinstein pourrait passer le reste de sa vie en prison.

L’avocat de Weinstein a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve médico-légale ni aucun témoin crédible des allégations.

« Ils sont sans fondement, ils datent d’il y a très, très longtemps, ils ne sont pas corroborés », a déclaré Mark Werksman aux journalistes devant le palais de justice.

« Nous sommes convaincus que si nous pouvons avoir un procès équitable dans cette affaire, M. Weinstein sera acquitté », a déclaré Werksman.

Après avoir plaidé non coupable par l’intermédiaire de son avocat mercredi, Weinstein a reçu l’ordre de rester en prison jusqu’à la prochaine audience, le 29 juillet.

Werksman a déclaré qu’il demandait le rejet de trois chefs d’accusation relatifs à 2004 et 2005 au motif que le délai de prescription de 10 ans en Californie a expiré.

Weinstein, autrefois l’un des hommes les plus puissants d’Hollywood, est accusé d’avoir violé deux femmes dans des hôtels de Beverly Hills à plusieurs reprises et d’avoir agressé sexuellement trois autres femmes dans les régions de Beverly Hills ou de Los Angeles, selon les accusations.

Il luttait contre l’extradition pour des raisons médicales. Werksman a déclaré qu’il devenait aveugle d’un œil et qu’il était incapable de marcher à cause de problèmes de dos.

Plus de 80 femmes ont accusé Weinstein d’inconduite sexuelle depuis des décennies, mais seule une poignée d’allégations ont donné lieu à des accusations criminelles.

Il a cofondé le studio de cinéma Miramax, dont les films à succès comprenaient « Shakespeare in Love » et « Pulp Fiction ». Son studio de cinéma a déposé son bilan en mars 2018.