Harvey Weinstein met sa tête entre ses mains alors que le juge décide qu’il peut être transféré à LA pour faire face à plus d’accusations d’agression sexuelle

HARVEY Weinstein a mis sa tête entre ses mains alors qu’un juge a décidé qu’il pouvait être transféré à Los Angeles pour faire face à d’autres accusations d’agression sexuelle.

Le tristement célèbre producteur sera envoyé sur la côte ouest dans les deux premières semaines de juillet, a statué mardi un juge du tribunal du comté d’Erie.

Weinstein sera transféré à Los Angeles Crédit : AP : Presse associée

Le juge Kenneth Case a rejeté les arguments de l’avocat de Weinstein selon lesquels les papiers pour déplacer Weinstein n’étaient pas en ordre et que Weinstein devrait rester à New York pour obtenir des soins médicaux appropriés.

Réagissant à la nouvelle, Weinstein s’est penché en arrière sur sa chaise et a jeté sa tête en arrière, avant de lui acheter la tête dans les mains.

Il portait une chemise à manches longues rouge et un masque blanc contre le coronavirus, avec son déambulateur à sa droite.

Weinstein purge une peine de 23 ans de prison à la suite de sa condamnation en février 2020 à Manhattan pour avoir agressé sexuellement un assistant de production en 2006, et viol au troisième degré d’une actrice en herbe en 2013.

Weinstein fait appel de sa condamnation et de sa peine, et a nié avoir eu des relations sexuelles non consensuelles avec qui que ce soit.

Sa condamnation a été considérée comme un tournant dans le mouvement #MeToo contre les abus sexuels et le harcèlement par les hommes, dont beaucoup ont des emplois et une influence puissants.

L’acte d’accusation de Weinstein en 11 chefs d’accusation en Californie concerne des attaques présumées contre cinq femmes de 2004 à 2013 dans la région de Los Angeles.

Les chefs d’inculpation comprennent le viol forcé, la copulation orale forcée, les violences sexuelles par contrainte et la pénétration sexuelle par l’usage de la force.

S’il est reconnu coupable, Weinstein pourrait passer le reste de sa vie en prison. Ses avocats ont déclaré qu’ils s’attendraient à un acquittement.

