Harvey Weinstein, magnat du cinéma qui a donné naissance au mouvement #MeToo, plaide non coupable d’accusations de crimes sexuels en Californie — RT USA News

Fraîchement extradé vers la Californie depuis une prison de New York, le producteur de films hollywoodien en disgrâce Harvey Weinstein a plaidé non coupable de 11 accusations de crimes sexuels, dont quatre chefs de viol, à Los Angeles.

L’avocat de la défense Mark Werksman a plaidé mercredi au nom de Weinstein devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles. Weinstein, co-fondateur du studio autrefois puissant Miramax, a été enchaîné et amené dans la salle d’audience par les adjoints du shérif en fauteuil roulant, vêtu d’une combinaison de prison brune et d’un masque Covid-19 tiré sous son nez.

L’audience de mise en accusation est intervenue juste un jour après l’arrivée de Weinstein, 69 ans, en Californie, mettant fin à son combat contre l’extradition vers l’État. Il a été condamné à 23 ans dans une prison de New York en mars 2020, après avoir été reconnu coupable dans cet État d’avoir violé une femme, une actrice en herbe, et forcé une seconde, une assistante de production, à pratiquer une fellation.

En Californie, Weinstein est accusé d’agressions sexuelles sur cinq actrices et mannequins non identifiés. Les incidents allégués se sont produits de 2004 à 2013, principalement dans les chambres d’hôtel de Los Angeles et de Beverly Hills. Il fait face à des accusations de viol, de copulation orale forcée, d’agressions sexuelles par contrainte et de pénétration sexuelle par usage de la force.

« Le tableau d’ensemble est que ces allégations datent d’il y a de nombreuses années, et c’est le problème auquel le bureau du procureur de district va être confronté », dit Werksman. « Et c’est le problème auquel tous ces accusateurs sont confrontés, en ce sens qu’ils ont apporté des allégations qui ne peuvent être étayées ou corroborées par aucune preuve médico-légale, aucun reportage contemporain, aucun témoin crédible. »

Werksman a déclaré au juge Sergio Tapia qu’il déposerait une requête en rejet de trois des accusations, affirmant qu’elles étaient hors délai. Il a appelé ces accusations « sans fondement » et « d’il y a très, très longtemps. » Il a ajouté qu’il est convaincu que Weinstein sera acquitté s’il bénéficie d’un procès équitable.

Les procureurs de Los Angeles ont obtenu un acte d’accusation du grand jury contre Weinstein en mars, ils n’auront donc pas besoin d’une audience préliminaire pour montrer la cause probable que les allégations sont vraies. Cela signifie que l’affaire pourra passer au procès relativement rapidement. L’accord d’extradition de Weinstein comprendrait une disposition selon laquelle le procès commencerait en novembre, à moins que l’accusé ne renonce à ce droit.





La procédure d’extradition a été interrompue l’année dernière en raison de la pandémie de Covid-19, et les avocats de Weinstein avaient plaidé en vain pour que son transfert en Californie soit retardé davantage. « humanitaire » raisons, compte tenu de ses problèmes de santé. Werksman a demandé mercredi un examen de santé de Weinstein, citant des préoccupations telles que la vision de son client. « Il devient aveugle d’un œil » dit l’avocat.

À partir de 2017, Weinstein a été accusé d’avoir agressé sexuellement des dizaines d’actrices et d’autres jeunes femmes, et d’avoir utilisé des moyens de pression pour faire taire ses victimes. Certains de ses accusateurs, comme les actrices Rosanna Arquette et Heather Graham, ont déclaré que Weinstein avait menacé de les empêcher d’obtenir des rôles au cinéma s’ils ne faisaient pas ce qu’il voulait.

« Quiconque abuse de son pouvoir et de son influence pour s’en prendre aux autres sera traduit en justice » Le procureur du comté de Los Angeles, George Gascon, a déclaré mercredi dans un communiqué.

