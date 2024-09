Harvey Weinstein inculpé de nouveaux crimes sexuels

Le magnat du cinéma déchu Harvey Weinstein a été inculpé de nouveaux crimes sexuels avant son nouveau procès à New York, ont annoncé les procureurs de Manhattan lors d’une audience jeudi. L’acte d’accusation restera sous scellés jusqu’à la mise en accusation de Weinstein, qui est prévue le 18 septembre, selon AP. Weinstein, 72 ans, se remet d’une opération cardiaque d’urgence qui a eu lieu lundi dans un hôpital de Manhattan et n’était pas présent à l’audience de jeudi. Le bureau du procureur de Manhattan, Alvin Bragg, a révélé lors d’une récente audience au tribunal que les procureurs avaient commencé à présenter au grand jury des preuves de trois allégations supplémentaires contre Weinstein, remontant au milieu des années 2000.

Les procureurs cherchaient à rejuger Weinstein après que sa condamnation pour viol et agression sexuelle en 2020 ait été annulée par une cour d’appel plus tôt cette année. Il reste à voir si les nouvelles accusations seront incluses dans le nouveau procès, comme l’espèrent les procureurs, ou traitées comme une affaire distincte par le tribunal. Les nouvelles accusations interviennent après que les procureurs britanniques ont annoncé la semaine dernière qu’ils ne poursuivraient plus Weinstein pour agression indécente, qui était le méchant le plus en vue du mouvement #MeToo en 2017. Le cofondateur de Miramax a longtemps soutenu que toute activité sexuelle était consensuelle. Il doit ensuite comparaître devant le tribunal de Manhattan pour une audience le 12 septembre. Son nouveau procès est provisoirement prévu pour novembre.

