Harvey Weinstein inculpé de nouveaux crimes sexuels avant son nouveau procès à New York – Entertainment News

Michael R. Sisak, Associated Press – 12 septembre 2024 / 07:49 | Histoire: 506200

Photo : AP Photo/John Minchillo, dossier De nouvelles accusations contre Harvey Weinstein.

Un magnat du cinéma en disgrâce Harvey Weinstein a été inculpé de crimes sexuels supplémentaires avant son nouveau procès à New York, ont déclaré les procureurs de Manhattan lors d’une audience jeudi.

L’acte d’accusation restera sous scellés jusqu’à la comparution de Weinstein sur les nouvelles accusations, prévue le 18 septembre.

Weinstein, 72 ans, se remet d’une opération cardiaque d’urgence subie lundi dans un hôpital de Manhattan pour retirer du liquide de son cœur et de ses poumons et n’était pas présent à l’audience de jeudi.

Les procureurs qui rejugent la condamnation pour viol annulée de Weinstein ont révélé la semaine dernière qu’ils avaient commencé à présenter à un grand jury des preuves portant sur trois allégations supplémentaires contre Weinstein, remontant au milieu des années 2000.

Il s’agit notamment d’agressions sexuelles présumées au Tribeca Grand Hotel, désormais connu sous le nom de Roxy Hotel, et dans un immeuble résidentiel du Lower Manhattan entre fin 2005 et mi-2006, ainsi que d’une agression sexuelle présumée dans un hôtel de Tribeca en mai 2016.

L’acte d’accusation étant sous scellés, on ne sait pas si les nouvelles accusations concernent tout ou partie des allégations supplémentaires.

Les procureurs cherchaient à rejuger Weinstein après que la plus haute cour de New York, la Cour d’appel, a annulé sa condamnation de 2020 pour viol et agression sexuelle. plus tôt cette année et a ordonné un nouveau procès.

Il reste à voir si les nouvelles accusations seront incluses dans le nouveau procès, comme l’espèrent les procureurs, ou traitées comme une affaire distincte par le tribunal.

Les nouvelles accusations interviennent après que les procureurs britanniques ont annoncé la semaine dernière qu’ils allaient ne plus poursuivre accusations d’agression indécente contre Weinstein, qui était le méchant le plus célèbre de la Mouvement #MeToo en 2017, lorsque des femmes ont commencé à rendre publics des récits de son comportement.

Weinstein, qui a cofondé la société de production cinématographique et télévisuelle Miramax, a longtemps soutenu que toute activité sexuelle était consensuelle.

Lors de l’audience de jeudi, le juge Curtis Farber a décidé qu’en raison des problèmes de santé de Weinstein, il serait autorisé à rester à l’hôpital de Bellevue indéfiniment au lieu d’être transféré au complexe pénitentiaire de Rikers Island.

Le bureau du procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, avait signalé depuis des mois que de nouvelles accusations étaient imminentes contre Weinstein, qui était autrefois l’une des personnes les plus puissantes d’Hollywood, ayant produit des films tels que « Pulp Fiction » et « The Crying Game ».

En juillet, les procureurs ont déclaré à un juge qu’ils étaient poursuivre activement allégations de viol survenu à Manhattan dans le délai de prescription.

Ils ont déclaré que certains accusateurs potentiels qui n’étaient pas prêts à se manifester lors du premier procès de Weinstein à New York avaient indiqué qu’ils étaient désormais prêts à témoigner.

La plus haute cour de New York a rejeté Weinstein a été condamné en avril 2020 après avoir déterminé que le juge de première instance avait injustement autorisé un témoignage contre lui sur la base d’allégations d’autres femmes qui ne faisaient pas partie de l’affaire.

Les procureurs ont déclaré que l’une des accusatrices dans cette affaire, Jessica Mann, était prête à témoigner à nouveau contre lui. On ignore si la deuxième accusatrice, Mimi Haley, participerait. Son avocate, Gloria Allred, a refusé de commenter.

L’Associated Press n’identifie généralement pas les personnes qui affirment avoir été agressées sexuellement, à moins qu’elles ne consentent à être nommées, comme l’ont fait Haley et Mann.

Weinstein, qui purgeait une peine de 23 ans à New York lorsque sa condamnation a été annulée, a été condamné à Los Angeles en 2022 d’un autre viol.

Sa peine de 16 ans de prison dans cette affaire est toujours valable, mais ses avocats a fait appel en juinarguant qu’il n’avait pas bénéficié d’un procès équitable à Los Angeles. Weinstein est resté en détention dans le complexe pénitentiaire de Rikers Island à New York en attendant son nouveau procès.