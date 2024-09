Harvey Weinstein hospitalisé pour une opération cardiaque d’urgence

Le producteur de cinéma en disgrâce Harvey Weinstein est hospitalisé à New York pour une opération cardiaque d’urgence, a déclaré son avocat à BBC News.

L’avocat Arthur Aidala a déclaré que Weinstein avait été transféré dimanche soir de la prison de Rikers Island à l’hôpital de Bellevue. Il n’a pas fourni plus de détails.

Ses avocats ont déclaré que le magnat du cinéma souffrait de multiples problèmes de santé et ressentait des douleurs à la poitrine.

Harvey Weinstein, 72 ans, a été reconnu coupable de viol et d’agression sexuelle en 2020 à New York et condamné à 23 ans de prison. Ces condamnations ont été annulées en avril dernier lorsqu’un juge d’appel a estimé qu’il n’avait pas bénéficié d’un procès équitable. Il pourrait être rejugé plus tard cette année.