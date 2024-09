Harvey Weinstein hospitalisé pour une opération cardiaque d’urgence à New York

Deux mois après son hospitalisation pour divers problèmes de santé, Harvey Weinstein a subi une intervention chirurgicale pour un traitement cardiaque d’urgence.

Le magnat du cinéma de 72 ans, actuellement incarcéré en attendant un nouveau procès pour agression sexuelle, a été « transporté d’urgence » à l’hôpital de Bellevue dimanche soir « en raison de plusieurs problèmes médicaux » et a subi une opération cardiaque d’urgence, ont confirmé lundi les représentants Craig Rothfeld et Juda Engelmayer à USA TODAY.

« Nous pouvons confirmer que M. Weinstein a subi une intervention chirurgicale sur son cœur aujourd’hui, mais nous ne pouvons pas faire d’autres commentaires », peut-on lire dans leur communiqué.

« Comme nous l’avons déjà dit à maintes reprises, M. Weinstein souffre de nombreux problèmes de santé importants qui nécessitent un traitement continu. Nous sommes reconnaissants à l’équipe de direction du Département correctionnel de la ville de New York et de Rikers Island d’avoir agi rapidement en le transférant à l’hôpital de Bellevue. »

ABC News C’était le premier rapport de nouvelles.

Weinstein a été transporté après avoir affirmé qu’il « ne se sentait pas bien », et l’opération a retiré du liquide de ses poumons et de son cœur, a déclaré Rothfeld Actualités NBCL’avocat de Weinstein, Arthur Aidala, a déclaré L’Associated Press que Weinstein s’était plaint de douleurs à la poitrine pendant le week-end.

L’opération intervient après que Weinstein a été hospitalisé pour une « myriade » de problèmes de santé en juillet, notamment un test positif au COVID-19 et une double pneumonie.

Il a été emmené au service pénitentiaire de l’hôpital Bellevue à New York, où il a été soigné pour les « maladies dont il souffre encore quotidiennement, comme le diabète, l’hypertension artérielle, la sténose spinale (et) du liquide dans son cœur et ses poumons ».

Au milieu de ses problèmes juridiques en cours, Weinstein devrait comparaître devant le tribunal cette semaine, selon ABC Newsalors que les procureurs ont présenté des preuves pour une possible nouvelle inculpation pour délits sexuels.

En février 2020, les jurés de Manhattan ont reconnu Weinstein coupable de viol, mais les juges de la Cour d’appel de New York ont ​​annulé la condamnation en avril.

Ce printemps, ils ont constaté que le poids lourd d’Hollywood en difficulté n’avait pas bénéficié d’un procès équitable parce qu’un juge a autorisé à tort le témoignage des accusateurs selon lequel Weinstein n’avait pas été formellement accusé d’agression.

Weinstein a été condamné à 23 ans de prison après qu’un jury a conclu que le cofondateur du studio de cinéma Miramax avait agressé sexuellement l’ancienne assistante de production Miriam Haley en 2006 et violé l’actrice en herbe Jessica Mann en 2013. Il a également été condamné à 16 ans de prison à l’issue d’un procès pour viol distinct en Californie, bien qu’il n’ait pas encore commencé à purger sa peine.

Les procureurs de Manhattan ont révélé en juillet qu’ils avaient l’intention d’inculper Weinstein pour « d’autres agressions sexuelles violentes » après que d’autres femmes eurent accepté de témoigner. Les nouvelles accusatrices n’ont pas été identifiées publiquement et les procureurs cherchent à dissimuler certaines preuves à la vue du public en attendant de demander un nouvel acte d’accusation devant un grand jury.

Lors d’une audience le 19 juillet, le juge Curtis Farber a fixé une date provisoire au 19 novembre pour le nouveau procès de Weinstein, indiquant qu’il était également ouvert à une date de procès antérieure en septembre en fonction de l’évolution de la découverte préalable au procès.

Le magnat des médias, tombé en disgrâce, a nié tout acte répréhensible ou toute relation sexuelle non consentie avec quiconque. Il est détenu à la prison de Rikers Island à New York en attendant son nouveau procès.