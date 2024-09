Harvey Weinstein hospitalisé pour une opération cardiaque d’urgence

Harvey Weinstein a été « transporté d’urgence » dimanche soir à l’hôpital Bellevue de New York, où il a subi une intervention ainsi qu’une opération cardiaque lundi, ont indiqué ses représentants.

L’ancien magnat du cinéma hollywoodien, qui purge une peine de 16 ans de prison dans son affaire de viol en Californie et est en détention à New York en attendant son nouveau procès pour viol dans cet État, a été emmené à l’hôpital « en raison de plusieurs problèmes médicaux », selon son attaché de presse Juda Engelmayer et son consultant pénitentiaire Craig Rothfeld.

« Nous pouvons confirmer que M. Weinstein a subi une intervention chirurgicale sur son cœur aujourd’hui. Il est sorti de l’opération et est en convalescence », a déclaré Rothfeld lundi dans un communiqué au Times. « Comme nous l’avons déjà dit en détail, M. Weinstein souffre d’une multitude de problèmes de santé importants qui nécessitent un traitement continu. Nous sommes reconnaissants à l’équipe de direction du département correctionnel de la ville de New York et de Rikers Island d’avoir agi rapidement en le transférant à l’hôpital de Bellevue. »

Engelmayer a refusé de partager plus de détails sur la procédure médicale de Weinstein.

En juillet, l’homme de 72 ans a été transporté à l’établissement médical pour suivre un traitement contre la COVID-19, une double pneumonie et d’autres problèmes de santé, notamment le diabète, l’hypertension artérielle, la sténose vertébrale et du liquide dans le cœur et les poumons.

Le producteur de « Shakespeare in Love » et de « Pulp Fiction » avait déjà été admis à Bellevue fin avril après qu’une cour d’appel de New York a annulé sa condamnation pour viol en 2020.

En mai, les procureurs ont demandé un nouveau procès lors d’une audience au tribunal de Manhattan. Weinstein avait déjà comparu devant le tribunal avec un déambulateur, mais avait assisté à l’audience préliminaire de mai dans un fauteuil roulant poussé par un huissier.

Les allégations formulées contre le patron de studio en disgrâce dans les enquêtes du New Yorker et du New York Times ont déclenché le mouvement #MeToo de 2017, Weinstein devenant l’un des hommes les plus notoires à être poursuivis en justice dans son sillage. Bien qu’il ait nié avoir violé ou agressé sexuellement qui que ce soit, il a été initialement condamné en 2020 à 23 ans de prison à New York après avoir prétendument agressé l’ancienne assistante de production Mimi Haley et l’actrice en herbe Jessica Mann. La cour d’appel de l’État a annulé le verdict au printemps dernier, estimant que le juge qui a présidé le procès de Weinstein en 2020 a porté préjudice à sa cause en permettant à quatre femmes qui accusaient Weinstein d’agression de servir de témoins alors que leurs allégations ne faisaient pas partie du dossier.

La cour d’appel a estimé que le juge de première instance avait également commis une erreur en décidant que les procureurs pouvaient contre-interroger Weinstein sur des allégations non inculpées et vieilles de plusieurs décennies s’il décidait de témoigner.

La semaine dernière, les procureurs ont révélé qu’ils avaient commencé à prendre des mesures pour potentiellement inculper Weinstein de trois agressions sexuelles supplémentaires. Presse associée Les procureurs ont déclaré avoir commencé à présenter des preuves à un grand jury concernant jusqu’à trois allégations non inculpées auparavant contre le magnat en difficulté – deux agressions sexuelles au milieu des années 2000 et une autre agression sexuelle en 2016.

Un vote sur un éventuel nouvel acte d’accusation devrait avoir lieu prochainement, a indiqué AP. Le nouveau procès de Weinstein est provisoirement prévu pour commencer le 12 novembre et il devait initialement revenir devant le tribunal pour une audience préliminaire le 12 septembre, selon les registres de la prison.

La semaine dernière également, le Crown Prosecution Service du Royaume-Uni a annoncé qu’il abandonnait deux accusations d’agression indécente contre Weinstein car il n’y avait « plus de perspective réaliste de condamnation ». En 2022, il a été inculpé de deux chefs d’agression indécente contre une femme à Londres pour des délits présumés de 1996, selon le rapport. BBC dit.