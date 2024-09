Harvey Weinstein fait face à une nouvelle inculpation à New York, selon les procureurs

Au plus fort de sa carrière à Hollywood, Weinstein était considéré comme un homme qui a fait carrière. Selon ses accusateurs, il a également usé de ce pouvoir pour harceler et agresser sexuellement des femmes pendant des décennies, dont beaucoup étaient jeunes et essayaient de s’établir dans l’industrie du cinéma.

Il a été inculpé en 2018 à New York pour viol et acte sexuel criminel. Les procureurs de Los Angeles l’ont accusé d’avoir violé une femme et d’avoir agressé et masturbé une autre femme en 2013.

En 2020, un jury de New York l’a reconnu coupable d’avoir violé une femme et d’avoir commis un acte sexuel criminel contre une autre femme. À Los Angeles, il a été reconnu coupable de viol avec violence, de copulation orale forcée et de pénétration sexuelle avec un objet étranger.

M. Weinstein a fait appel de sa condamnation à Los Angeles. En Grande-Bretagne, les procureurs ont récemment abandonné les poursuites contre M. Weinstein, deux ans seulement après avoir autorisé des poursuites pour agression indécente contre lui.