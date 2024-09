Harvey Weinstein fait face à une nouvelle accusation d’agression sexuelle à Manhattan

M. Weinstein, qui a subi une opération cardiaque d’urgence le 8 septembre, a été amené au tribunal dans un fauteuil roulant, portant des lunettes à monture noire et un costume sombre, montrant un bandage sur sa main droite et tenant deux livres. Lors de son interpellation, M. Weinstein s’est assis à côté de ses avocats, se contentant de répondre « non coupable ».

En 2020, M. Weinstein a été reconnu coupable à New York d’avoir violé une actrice en herbe dans une chambre d’hôtel sept ans plus tôt. Il a également été reconnu coupable d’avoir agressé une ancienne assistante de production télévisuelle, qui a témoigné qu’il lui avait imposé une fellation dans son appartement de Manhattan en juillet 2006.

Mais la plus haute cour de New York a estimé cette année que le juge qui présidait le procès avait commis une erreur en autorisant les procureurs à appeler plusieurs accusateurs comme témoins, même si leurs allégations n’avaient pas donné lieu à des inculpations.

Immédiatement après la décision du tribunal en avril, le procureur du district de Manhattan, Alvin L. Bragg, a déclaré qu’il poursuivrait à nouveau M. Weinstein.

