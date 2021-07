Harvey Weinstein extradé vers la Californie

« Ce matin, vers 9h25, la garde de M. Harvey Weinstein a été remise aux autorités compétentes pour son transport vers l’État de Californie sur ordonnance du tribunal », a déclaré le département des services correctionnels et de la surveillance communautaire de l’État de New York dans un communiqué.

L’homme de 69 ans est inculpé à Los Angeles de viol, d’agressions sexuelles et d’autres crimes en lien avec cinq incidents qui se seraient produits entre 2004 et 2013 à Los Angeles.

Weinstein, qui a été enfermé à New York pour purger une peine de 23 ans de prison depuis sa condamnation en 2020 pour des délits sexuels à Manhattan, a été ordonné en juin d’être extradé vers la Californie par un juge du comté d’Erie, New York.

Le magnat du cinéma déchu Harvey Weinstein a été transféré mardi matin dans une prison de New York et placé sous la garde de fonctionnaires pour extradition vers la Californie, où il risque d’être jugé pour crimes sexuels graves.

Le producteur de films, qui a co-fondé la société de divertissement Miramax, est devenu l’un des principaux méchants du mouvement #MeToo après que plusieurs femmes l’ont accusé d’inconduite sexuelle.

Il a été reconnu coupable en février 2020 par la Cour suprême de Manhattan d’un acte sexuel criminel au premier degré contre l’assistante de production Mimi Haleyi en 2006 et de viol au troisième degré pour avoir agressé l’actrice en herbe Jessica Mann dans une chambre d’hôtel en 2013.

Les avocats de Weinstein ont fait appel de sa condamnation en avril.

Ses avocats avaient plaidé contre son extradition vers Los Angeles, invoquant sa mauvaise santé.

Avant sa disgrâce, Weinstein avait produit des films primés dont « Pulp Fiction », « Shakespeare in Love » et « Gangs of New York ».