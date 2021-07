Harvey Weinstein extradé vers la Californie pour crimes sexuels, procès

Le magnat du cinéma devenu délinquant sexuel condamné Harvey Weinstein a été transféré en Californie mardi, mettant ainsi fin à ses longs efforts pour éviter ou retarder l’extradition pour faire face à de nouvelles accusations de crimes sexuels dans le comté de Los Angeles.

Weinstein, qui a été photographié arrivant à Burbank dans un petit avion, a été réservé dans le centre correctionnel des tours jumelles à Los Angeles, géré par le département du shérif de Los Angeles.

Il est détenu sous caution de 5 millions de dollars et doit comparaître devant le tribunal mercredi, selon sa feuille de réservation.

« Ce matin vers 9h25, la garde de M. Harvey Weinstein a été remise aux autorités compétentes pour son transport vers l’État de Californie sur ordonnance du tribunal », lit-on dans un communiqué du département des services correctionnels et de la surveillance communautaire de l’État de New York. envoyé aux USA AUJOURD’HUI.

Le porte-parole de Weinstein, Juda Engelmayer, a déclaré que Weinstein et son équipe juridique étaient « déçus », après avoir échoué à négocier un accord avec les procureurs le mois dernier pour renoncer au transfert.

« Nous sommes déçus que la LA DA n’ait pas attendu la décision du juge, mais nous nous attendions à ce que cela se produise à un moment donné », indique le communiqué. « Nous nous battrons pour que Harvey puisse recevoir les soins médicaux dont il a besoin et bien sûr, pour qu’il puisse être traité équitablement.

« Une procédure régulière, la présomption d’innocence et un procès équitable sont toujours son droit. »

Weinstein, 69 ans, fait face à 11 chefs d’accusation d’agression sexuelle, y compris de viol forcé, contre cinq femmes lors de rencontres dans des hôtels de Beverly Hills remontant à 2004.

Il a été au centre correctionnel de Wende près de Buffalo, New York, où il purge une peine de 23 ans après avoir été reconnu coupable de deux crimes sexuels à Manhattan en 2020, dont une agression sexuelle au premier degré et un viol au troisième degré.

Les avocats de Weinstein ont déclaré qu’il acceptait qu’il soit finalement transféré à Los Angeles, mais a cherché à retarder l’extradition pour poursuivre le traitement médical de diverses affections, au moins jusqu’à ce que la sélection du jury dans un procès à Los Angeles commence. Il a également cité la pandémie de coronavirus, qui resurgit dans l’État et en particulier dans le vaste comté de Los Angeles.

Mais un juge du comté d’Erie a donné le feu vert le 15 juin et les procureurs ont déclaré que la date probable du transfert serait d’ici la mi-juillet. Cela faisait suite à une série d’audiences commençant en 2020 au cours desquelles l’équipe juridique de Weinstein a réussi à faire accepter par le juge des retards.

Les procureurs de Los Angeles doivent désormais le traduire en justice dans les 120 jours, selon Greg Risling, porte-parole du bureau du procureur du comté de Los Angeles, George Gascón.

Certains des nombreux accusateurs et ennemis de Weinstein dans le mouvement #MeToo ont célébré cette décision. L’avocate de Los Angeles, Gloria Allred, qui a représenté certains de ses accusateurs dans le procès de New York et représente également deux accusateurs dans l’affaire de Los Angeles, a déclaré que son extradition était « attendue depuis longtemps ».

« La justice a été retardée à Los Angeles mais elle ne sera pas refusée aux courageux accusateurs qui sont prêts à témoigner dans cette affaire pénale », a-t-elle déclaré dans un communiqué à USA TODAY.

Elizabeth Fegan, l’avocate de plusieurs accusateurs, dont un dans l’affaire de Los Angeles, a déclaré que ses clients applaudissaient le développement.

« L’opportunité de tenir Weinstein responsable de ses actions en Californie donne la parole aux survivants », a-t-elle déclaré dans une déclaration à USA TODAY. « Ils méritent d’être entendus et que Weinstein réponde de ses actes. Notre espoir est qu’un verdict de culpabilité en Californie garantira qu’Harvey Weinstein passera le reste de sa vie derrière les barreaux – en garantissant la justice pour les femmes du monde entier. «

