Harvey Weinstein est hospitalisé pour une opération cardiaque d’urgence

Il se plaignait de toux et de prise de poids, a déclaré M. Rothfeld. L’opération a permis de « soulager l’énorme quantité de liquide dans ses poumons et son cœur ».

M. Rothfeld a ajouté que M. Weinstein l’avait appelé après l’opération. « Il est reconnaissant d’être en vie », a-t-il dit.

L’hospitalisation, dont ABC News a été le premier à rendre compte, intervient quelques mois après qu’un tribunal a annulé la condamnation de M. Weinstein pour des crimes sexuels à New York en 2020, et après qu’un juge de Manhattan a fixé au 12 novembre la date provisoire du début de la sélection du jury dans une nouvelle affaire d’agression sexuelle. M. Weinstein a nié toutes les allégations.

M. Weinstein, qui avait été amené au tribunal en fauteuil roulant en juillet, devrait revenir devant le tribunal plus tard ce mois-ci. Il avait déjà été hospitalisé à Bellevue en juillet pour un certain nombre de problèmes de santé, notamment le Covid-19 et une pneumonie aux deux poumons. Il a également été traité pour diabète, hypertension artérielle, sténose spinale et liquide dans son cœur et ses poumons.

M. Weinstein a été inculpé à Manhattan en 2018 pour viol et acte sexuel criminel. Des dizaines de femmes ont porté des accusations contre lui, et six d’entre elles ont témoigné lors du procès qu’il les avait agressées sexuellement ; il n’a été accusé que de deux femmes. Il a été reconnu coupable du viol d’une actrice en herbe, Jessica Mann, et de l’agression d’une assistante de production télévisuelle, Miriam Haley, et a été condamné à 23 ans de prison.