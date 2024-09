Harvey Weinstein, emprisonné, a été transporté à l’hôpital de New York pour une opération cardiaque d’urgence, selon ses représentants

NEW YORK — L’ancien magnat du cinéma emprisonné Harvey Weinstein a subi une opération cardiaque d’urgence dans un hôpital de New York lundi, ont déclaré ses représentants.

Weinstein, 72 ans, a été transporté à l’hôpital Bellevue de Manhattan depuis le complexe pénitentiaire de Rikers Island dimanche soir « en raison de problèmes de santé graves », ont déclaré son publiciste Juda Engelmayer et son consultant pénitentiaire Craig Rothfeld.

« Nous pouvons confirmer que M. Weinstein a subi une intervention chirurgicale sur son cœur aujourd’hui », ont-ils déclaré, refusant de faire d’autres commentaires sur son état.

La nouvelle de l’hospitalisation de Weinstein a été rapportée en premier par ABC News.

Weinstein a été hospitalisé et hospitalisé à Bellevue depuis son retour à Rikers Island depuis la prison d’État en avril, après qu’une cour d’appel a annulé ses condamnations pour viol et agression sexuelle de 2020 et ordonné un nouveau procès.

En juillet, il a été hospitalisé pour être soigné pour divers problèmes de santé, notamment la COVID-19 et une pneumonie aux deux poumons, ont déclaré ses représentants.

La Cour d’appel de l’État a estimé que le juge du procès de 2020 avait injustement autorisé le témoignage de femmes dont les allégations contre Weinstein ne faisaient pas partie de l’affaire.

La semaine dernière, les procureurs ont révélé qu’ils avaient commencé à prendre des mesures pour potentiellement l’accuser de trois agressions sexuelles supplémentaires.

Ils ont déclaré avoir commencé à présenter des preuves à un grand jury concernant jusqu’à trois allégations non inculpées contre Weinstein – deux agressions sexuelles au milieu des années 2000 et une autre agression sexuelle en 2016.

Un vote sur un éventuel nouvel acte d’accusation est attendu prochainement.

Dans le même temps, les procureurs britanniques ont déclaré la semaine dernière qu’ils abandonnaient deux accusations d’agression indécente contre Weinstein en 2022 car il n’y avait « plus de perspective réaliste de condamnation ».

Weinstein a nié avoir violé ou agressé sexuellement qui que ce soit. Il reste en détention à New York pendant en attente d’un nouveau procès à Manhattan Il est prévu que le procès débute le 12 novembre. Il devrait revenir devant le tribunal pour une audience préliminaire le 12 septembre.

Weinstein est devenu le méchant le plus célèbre de l’histoire. Mouvement #MeTooqui a pris racine en 2017 lorsque des femmes ont commencé à rendre publics des récits de son comportement.

Lors du procès initial, Weinstein avait été reconnu coupable d’avoir pratiqué une fellation forcée sur une assistante de production télévisuelle et cinématographique en 2006 et de viol au troisième degré pour une agression sur une aspirante actrice en 2013. Ces allégations seront prises en compte lors de son nouveau procès. Les acquittements de Weinstein pour agression sexuelle prédatrice et viol au premier degré sont toujours valables.

Après le nouveau procès, Weinstein devrait commencer à purger une peine 16 ans de prison en Californie pour une condamnation distincte pour viol à Los Angeles, ont déclaré les autorités. Weinstein était condamné à Los Angeles en 2022.

Weinstein, cofondateur de Miramax et des studios de cinéma The Weinstein Company, était autrefois l’une des personnes les plus puissantes d’Hollywood, ayant produit des films oscarisés tels que « Pulp Fiction » et « Shakespeare in Love ».