Harvey Weinstein diagnostiqué d’un cancer de la moelle osseuse

Harvey Weinstein a reçu un diagnostic de cancer. Par Actualités NBCle producteur de films en disgrâce souffre de leucémie myéloïde chronique, une forme de cancer de la moelle osseuse.

« Craig Rothfeld, le représentant légal autorisé des soins de santé de M. Weinstein dans l’État de New York, exprime sa profonde consternation face aux spéculations entourant l’état de santé de M. Weinstein », a déclaré le porte-parole de Weinstein, Juda Engelmayer, dans un communiqué fourni à Variété. « Il est à la fois troublant et inacceptable que des questions de santé aussi privées et confidentielles soient devenues un sujet de débat public. Par respect pour la vie privée de M. Weinstein, nous ne ferons aucun autre commentaire.

L’ancien producteur de films a récemment comparu devant un tribunal de Manhattan en septembre, sa première fois après avoir subi une opération cardiaque. Il a été emmené par les gardes de sécurité du palais de justice dans un fauteuil roulant et a plaidé non coupable de l’accusation supplémentaire d’acte sexuel criminel pour laquelle il avait été inculpé une semaine auparavant à New York.

Son avocat, Arthur Aidala, a affirmé que le producteur de films en disgrâce « a failli mourir » à la suite d’une opération cardiaque d’urgence. Weinstein avait déjà été hospitalisé au cours de l’été pour d’autres problèmes, notamment le diabète, et avait contracté Covid et une double pneumonie pendant son séjour à l’hôpital.

En avril, la Cour d’appel de New York a annulé la condamnation pour viol de Weinstein en 2020. La cour d’appel a statué que le procès initial de Weinstein avait commis une erreur en autorisant trois accusateurs supplémentaires à témoigner sur leurs propres allégations d’agression alors qu’ils n’auraient pas dû être autorisés. Leurs témoignages étaient préjugés contre Weinstein et n’apportaient aucun éclairage sur les accusations portées contre lui ; la cour d’appel a annulé la condamnation et a ordonné un nouveau procès. Le nouveau procès était provisoirement fixé pour novembre, mais il est désormais prévu qu’il ait lieu début 2025.

Après être devenu l’une des figures les plus accusées du mouvement #MeToo, Weinstein a continué de nier avoir agressé ou violé qui que ce soit.

NBC a été la première à annoncer la nouvelle du diagnostic de Weinstein.