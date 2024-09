Harvey Weinstein devrait être inculpé de nouveaux crimes sexuels à New York

NEW YORK — NEW YORK (AP) — Harvey Weinstein devrait être traduit en justice mercredi à Manhattan pour un nouvel acte d’accusation l’accusant de trois délits sexuels supplémentaires, a déclaré son avocat.

L’avocat de Weinstein, Arthur Aidala, a déclaré que l’ancien magnat du cinéma emprisonné comparaîtrait en personne devant le tribunal pour faire face à ses accusations. dernier obstacle juridique après avoir été dispensé d’une audience la semaine dernière alors qu’il se remettait d’une opération cardiaque d’urgence.

Le bureau du procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, a révélé à la Audience du 12 septembre la semaine dernière qu’un grand jury avait rendu un nouvel acte d’accusation accusant Weinstein de délits jusqu’alors non imputés.

L’acte d’accusation restera sous scellés jusqu’à la comparution de Weinstein. Les procureurs ont déclaré que le grand jury avait entendu des témoignages sur trois agressions présumées : au milieu des années 2000 au Tribeca Grand Hotel, aujourd’hui connu sous le nom de Roxy Hotel, et dans un immeuble résidentiel du Lower Manhattan, et en mai 2016, dans un hôtel de Tribeca.

Dans le même temps, Weinstein attend un nouveau procès dans son affaire historique #MeToo après que la plus haute cour de New York a annulé sa condamnation de 2020 plus tôt cette année.

Le nouveau procès de Weinstein devrait commencer le 12 novembre. Les procureurs ont déclaré qu’ils chercheraient à intégrer les nouvelles accusations dans le nouveau procès, mais les avocats de Weinstein s’y opposent, affirmant que cela devrait faire l’objet d’une affaire distincte.

Aidala a noté la semaine dernière que, comme l’acte d’accusation reste sous scellés, il n’est pas clair si les nouvelles accusations impliquent certaines ou toutes les allégations supplémentaires entendues par le grand jury.

« Nous ne savons rien », a-t-il déclaré à l’extérieur du tribunal la semaine dernière. « Nous ne savons pas quelles sont les accusations exactes, les lieux exacts, ni le moment exact. »

Weinstein soutient depuis longtemps que toute activité sexuelle est consensuelle.

Il a été hospitalisé dans un hôpital de Manhattan après une opération d’urgence le 9 septembre pour drainer le liquide autour de son cœur et de ses poumons.

Un juge a décidé la semaine dernière d’autoriser Weinstein, 72 ans, à rester indéfiniment dans le service pénitentiaire de l’hôpital Bellevue au lieu d’être transféré à l’infirmerie du complexe pénitentiaire de Rikers Island.

Dans Annulation de la condamnation de Weinstein et ordonnant un nouveau procès, la Cour d’appel de New York a statué en avril que le juge de première instance avait injustement autorisé un témoignage contre lui sur la base d’allégations d’autres femmes qui ne faisaient pas partie de l’affaire.

Autrefois l’une des personnes les plus puissantes d’Hollywood, Weinstein a cofondé les sociétés de production cinématographique et télévisuelle Miramax et The Weinstein Company et a produit des films tels que « Shakespeare in Love » et « The Crying Game ».