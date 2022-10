Harvey Weinstein détenu dans des conditions “médiévales” avant le tribunal, selon son avocat

Harvey Weinstein arrive au tribunal pénal de Manhattan, à New York, en février.

Le magnat du cinéma déshonoré Harvey Weinstein est détenu dans des conditions épouvantables dans une cellule alors qu’il attend ses audiences quotidiennes à Los Angeles, a déclaré mardi son avocat.

La Shakespeare amoureux producteur, qui dominait autrefois Hollywood, est jugé pour plusieurs chefs d’agression sexuelle contre cinq femmes entre 2004 et 2013.

S’il est reconnu coupable des crimes, ce qu’il nie, il pourrait être emprisonné pendant plus de 100 ans, en plus des 23 ans qu’il purge déjà pour des crimes sexuels commis à New York.

Le deuxième jour de son procès à Los Angeles, où le tribunal tente de réduire un grand nombre de jurés potentiels, l’avocat Mark Werksman a déclaré que les conditions dans la cellule de détention où le Weinstein en fauteuil roulant est détenu avant la convocation du tribunal étaient “insalubres”. , fétide.”

“C’est presque médiéval, les conditions. Je m’inquiète pour sa santé et sa capacité à survivre à cette épreuve … sans crise cardiaque ni accident vasculaire cérébral”, a déclaré Werksman au tribunal. “Il a 70 ans.”

La juge Lisa Lench a déclaré qu’elle parlerait aux adjoints du shérif, qui sont chargés de détenir Weinstein pendant son procès.

“Je ne le minimise pas. Je ne suis tout simplement pas sûr qu’il y ait beaucoup à faire”, a déclaré Lench.

La sélection du jury devrait prendre plusieurs jours. Le procès pourrait durer deux mois.

Les allégations généralisées d’abus et de harcèlement sexuels contre Weinstein ont explosé en octobre 2017, et sa condamnation à New York en 2020 a marqué un tournant dans le mouvement #MeToo.

En juin, il a perdu une offre pour faire annuler cette condamnation pour crimes sexuels. Il a également été inculpé séparément par les procureurs britanniques de l’attentat à la pudeur d’une femme en 1996 à Londres.

Au total, près de 90 femmes, dont Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow et Salma Hayek, ont accusé Weinstein de harcèlement ou d’agression.

Weinstein dit que toutes ses relations sexuelles étaient consensuelles, et son avocat a déjà déclaré aux journalistes que les accusations de Los Angeles remontent à “il y a de nombreuses années” et ne peuvent être étayées ou corroborées par aucune preuve médico-légale ou témoins crédibles.