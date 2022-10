Harvey Weinstein comparaît devant le tribunal alors qu’un procès pour agression sexuelle s’ouvre à Los Angeles

La sélection du jury a commencé lors du procès de Harvey Weinstein à Los Angeles, avec cinq victimes présumées censées témoigner au cours de l’affaire de deux mois.

La sélection du jury a commencé lundi lors du procès à Los Angeles du magnat du cinéma hollywoodien en disgrâce Harvey Weinstein, avec cinq victimes présumées qui devraient prendre la parole au cours de l’affaire de deux mois.

L’homme de 70 ans Pulp Fiction Le producteur purge déjà 23 ans de prison à New York après y avoir été reconnu coupable d’une série de crimes sexuels.

Il fait maintenant face à 11 autres chefs d’accusation, dont des coups et blessures sexuels par contrainte, un viol forcé et une copulation orale forcée contre des femmes dans les hôtels de Beverly Hills et de Los Angeles entre 2004 et 2013.

S’il est reconnu coupable, Weinstein – qui a plaidé non coupable de tous les chefs d’accusation – pourrait être condamné à plus de 100 ans supplémentaires derrière les barreaux.

Weinstein, qui utilise un fauteuil roulant, portait un costume bleu foncé avec une cravate bleu clair lorsqu’il a comparu devant le tribunal.

La tâche potentiellement longue de sélection d’un jury a commencé lundi avec la juge Lisa Lench supervisant la procédure.

Les allégations généralisées d’abus et de harcèlement sexuels contre Weinstein ont explosé en octobre 2017, et sa condamnation à New York en 2020 a marqué un tournant dans le mouvement #MeToo.

En juin, il a perdu une offre pour faire annuler cette condamnation pour crimes sexuels. Il a également été inculpé séparément par les procureurs britanniques de l’attentat à la pudeur d’une femme en 1996 à Londres.

Au total, près de 90 femmes, dont Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow et Salma Hayek, ont accusé Weinstein de harcèlement ou d’agression.

Joueurs puissants

Le Los Angeles Times a cité lundi l’avocat de Weinstein, Mark Werksman, disant qu’il y aurait des témoignages de personnalités bien connues.

“Certaines de ces victimes, les gens les reconnaîtront. Certaines de ces femmes, vous les avez vues dans des films, elles ont participé à des campagnes publicitaires, quelques-unes ont obtenu un certain succès en tant qu’actrices ou mannequins”, a déclaré Werksman, selon au papier.

Le Times a déclaré que l’une des cinq accusatrices – qui seront toutes connues officiellement sous le nom de “Jane Doe” – serait Jennifer Siebel Newsom, épouse du gouverneur de Californie Gavin Newsom.

“Comme beaucoup d’autres femmes, ma cliente a été agressée sexuellement par Harvey Weinstein lors d’une prétendue réunion d’affaires qui s’est avérée être un piège”, a déclaré son avocate Elizabeth Fegan au journal.

“Elle a l’intention de témoigner à son procès afin d’obtenir une certaine mesure de justice pour les survivants, et dans le cadre du travail de sa vie pour améliorer la vie des femmes.”

Siebel Newsom a déjà écrit sur le comportement de Weinstein dans un essai publié en 2017, mais n’a pas donné de détails sur les agressions présumées.

Weinstein dit que toutes ses relations sexuelles étaient consensuelles, et son avocat a déclaré aux journalistes que les accusations de Los Angeles “remontent à de nombreuses années” et ne peuvent “être étayées ou corroborées par aucune preuve médico-légale” ou “témoins crédibles”.

Le Festival du film de New York cette semaine sera présenté en première Dit-elleun film sur l’enquête du journal de 2017 sur Weinstein qui a provoqué la disparition de son empire cinématographique.

Avant que les accusations portées contre lui n’émergent, le producteur et son frère Bob étaient les acteurs ultimes d’Hollywood.

Ils ont cofondé Miramax Films, une société de distribution nommée d’après leur mère Miriam et leur père Max, en 1979. Elle a été vendue à Disney en 1993.

Leurs succès comprenaient ceux de 1998 Shakespeare amoureux, pour lequel Weinstein a partagé l’Oscar de la meilleure photo. Au fil des ans, les films de Weinstein ont reçu plus de 300 nominations aux Oscars et 81 statuettes.