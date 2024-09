Harvey Weinstein accusé d’un nouveau crime sexuel à New York – Entertainment News

Philip Marcelo et Jennifer Peltz, Associated Press – 18 septembre 2024 / 13h30 | Histoire: 507329

Photo : La Presse Canadienne Harvey Weinstein comparaît devant un tribunal pénal de New York, le mercredi 18 septembre 2024. (Jeenah Moon/Pool Photo via AP)

Harvey Weinstein Il a plaidé non coupable mercredi d’une nouvelle accusation de crime sexuel à New York, alors qu’il attend un nouveau procès dans son affaire historique #MeToo.

Un nouvel acte d’accusation accuse l’ancien magnat du cinéma emprisonné d’avoir commis un acte sexuel criminel, l’accusant d’avoir forcé une femme à avoir des relations sexuelles orales à un moment donné entre le 29 avril 2006 et le 6 mai de la même année.

Weinstein a longtemps affirmé qu’il n’avait jamais eu d’activité sexuelle qui n’était pas consensuelle.

Aucun détail sur l’accusateur impliqué dans la nouvelle accusation n’a été divulgué.

« Grâce à cette survivante qui a courageusement fait connaître son cas, Harvey Weinstein est désormais inculpé pour une nouvelle agression sexuelle violente présumée », a déclaré le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, dans un communiqué. Le démocrate a ajouté que l’enquête se poursuivait.

Les procureurs ont révélé la semaine dernière que Weinstein avait été inculpé de délits supplémentaires accusations de crimes sexuels qui ne faisaient pas partie de l’affaire qui a conduit à son condamnation de 2020 désormais annulée. Mais le nouvel acte d’accusation a été scellé jusqu’à sa mise en examen.

Les procureurs ont déclaré que le grand jury avait entendu des témoignages sur trois agressions présumées : deux dans des hôtels du quartier de Tribeca et une dans un immeuble résidentiel du Lower Manhattan. Les incidents présumés se seraient produits entre le milieu des années 2000 et 2016, ont indiqué les procureurs.

Mais il n’est pas clair si l’une de ces allégations sous-tend le nouvel acte d’accusation.

Alors qu’il se prépare à de nouvelles accusations, Weinstein attend également un nouveau procès après que la plus haute cour de l’État de New York a annulé ce printemps sa condamnation de 2020 pour viol et actes sexuels criminels impliquant deux femmes. La Cour d’appel a ordonné un nouveau procès.

Le début des travaux est provisoirement prévu pour le 12 novembre, mais il est probable qu’ils soient retardés.

« De toute évidence, M. Weinstein souhaite être jugé le plus rapidement possible », a déclaré l’avocat de la défense Arthur Aidala.

La Cour d’appel a jugé que le juge de première instance avait injustement autorisé des témoignages contre lui sur la base d’allégations qui ne faisaient pas partie du dossier. Le mandat de ce juge a expiré en 2022 et il n’est plus en poste.

Les procureurs veulent que les nouvelles accusations soient intégrées au nouveau procès, mais les avocats de Weinstein estiment que cela devrait faire l’objet d’une affaire distincte. Le juge Curtis Farber a déclaré mercredi qu’il se prononcerait au début du mois prochain sur cette question.

Weinstein, qui a également été condamné en 2022 en une affaire de viol à Los Angelesreste derrière les barreaux en attendant son nouveau procès à New York.

Weinstein, âgé de 72 ans, qui s’est présenté au tribunal en fauteuil roulant, a été hospitalisé en urgence à Manhattan le 9 septembre pour drainer le liquide autour de son cœur et de ses poumons.

La semaine dernière, un juge a accepté de laisser Weinstein rester indéfiniment dans le service pénitentiaire de l’hôpital Bellevue au lieu d’être transféré à l’infirmerie du complexe pénitentiaire de Rikers Island à New York.

Autrefois l’une des personnes les plus puissantes d’Hollywood, Weinstein a cofondé les sociétés de production cinématographique et télévisuelle Miramax et The Weinstein Company et a produit des films tels que « Shakespeare in Love » et « The Crying Game ».