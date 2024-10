Harvey Weinstein a un cancer et est soigné à Rikers Island

Harvey Weinstein est atteint d’un cancer, peut confirmer Deadline. Le diagnostic du producteur incarcéré a été confirmé par ses proches. Plus précisément, il souffre de leucémie myéloïde chronique, qui est une forme de cancer de la moelle osseuse.

Weinstein, dont les problèmes de santé sont importants, suit un traitement à Rikers Island.

NBC a été la première à annoncer la nouvelle.

« Il est à la fois troublant et inacceptable que des questions de santé aussi privées et confidentielles soient devenues un sujet de débat public », a déclaré Craig Rothfeld, représentant juridique de Weinstein en matière de santé, dans une déclaration à Deadline ce soir. « Par respect pour la vie privée de M. Weinstein, nous ne ferons aucun autre commentaire. »

Weinstein a subi une opération cardiaque le 9 septembre et a ensuite été répertorié dans un état critique.

Avec de nombreux cas de Covid et d’autres problèmes médicaux au cours des six années écoulées depuis son arrestation pour viol, le Pulp Fiction EP a déjà frôlé la mort et est ressorti de l’autre côté.

Inculpé et arrêté pour viol en mai 2018 après les révélations du New York Times Fin 2017, détaillant des décennies d’abus et d’agressions présumées de la part de Weinstein, l’accusé a été reconnu coupable en février 2020 d’agression sexuelle au premier degré et de viol au troisième degré après des allégations de deux femmes, Mimi Haley et Jessica Mann.

Garé à Rikers en raison de sa condamnation en 2022 à Los Angeles pour crimes sexuels et de sa condamnation à 16 ans de prison, Weinstein a vu ses verdicts de 2020 et sa peine de 23 ans annulés par une cour d’appel divisée de l’Empire State en avril. Sur la base de cette décision, les avocats de Weinstein ont formellement fait appel de sa condamnation à Los Angeles en juin. Le mois dernier, un juge de Manhattan a fixé en juillet une date provisoire de début au 12 novembre pour le nouveau procès de Weinstein pour le viol de la Manteau Est.