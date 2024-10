Harvey Weinstein a reçu un diagnostic de cancer alors qu’il attendait un deuxième procès pour crimes sexuels

Le délinquant sexuel reconnu coupable Harvey Weinstein a reçu un diagnostic de cancer.

L’ancien producteur de cinéma de 72 ans, qui purge actuellement une peine derrière les barreaux, a appris son diagnostic au début du mois, des initiés ont déclaré au New York Post.

Un représentant de Weinstein a initialement nié le diagnostic lorsqu’il a été contacté par The Post. Ils ont ensuite condamné les « spéculations » sur son état de santé.

« Craig Rothfeld, le représentant légal autorisé des soins de santé de M. Weinstein dans l’État de New York, exprime sa profonde consternation face aux spéculations entourant l’état de santé de M. Weinstein », a déclaré le porte-parole dans un communiqué.

« Il est à la fois troublant et inacceptable que des questions de santé aussi privées et confidentielles soient devenues un sujet de débat public. Par respect pour la vie privée de M. Weinstein, nous ne ferons aucun autre commentaire.

Weinstein était un cinéaste de premier plan jusqu’à ce que plusieurs femmes l’accusent de viol et d’agression sexuelle en 2017.

L’actrice Rose McGowan a été l’une des premières femmes à raconter comment le producteur l’avait attirée dans sa chambre d’hôtel de Park City, dans l’Utah, en 1997 pour ce qui était censé être une réunion d’affaires.

La star de « Charmed » a affirmé que Weinstein avait retiré ses vêtements lorsqu’elle l’avait rencontré dans sa chambre.

Les allégations d’autres femmes remontent aux années 90, beaucoup affirmant qu’elles craignaient de s’exprimer, croyant qu’il riposterait contre elles en ruinant leur carrière.

Weinstein a été condamné à 23 ans de prison en mars 2020 pour viol au troisième degré et acte sexuel criminel au premier degré.

« Je dirai que même s’il s’agit d’une première condamnation, ce n’est pas une première infraction », avait alors déclaré le juge James Burke.

Weinstein s’est également adressé au tribunal avant sa condamnation en 2020 et s’est adressé au mouvement #MeToo.

« Tout d’abord, pour toutes les femmes qui ont témoigné, nous pouvons avoir des vérités différentes. J’ai de grands remords pour tous les hommes et femmes qui traversent actuellement cette crise dans notre pays », a-t-il déclaré.

« Vous savez, le mouvement a commencé essentiellement avec moi, et je pense que ce qui s’est passé, vous savez, j’étais le premier exemple, et maintenant il y a des milliers d’hommes qui sont accusés et une génération de choses que je pense qu’aucun d’entre nous n’a compris. »

Il a été reconnu coupable du viol de l’actrice en herbe Jessica Mann en 2013 et d’avoir abusé sexuellement de l’ancienne assistante de « Project Runway » Miriam « Mimi » Haleyi en lui pratiquant des relations sexuelles orales sans son consentement en 2006.

Weinstein, cependant, attend actuellement un nouveau procès après qu’un tribunal de New York a annulé sa condamnation par 4 voix contre 3 en avril 2024.

Le violeur accusé a également été condamné à 16 ans supplémentaires de prison après avoir été reconnu coupable de trois accusations d’agression sexuelle en 2022.