Harvey Weinstein a ordonné d’être extradé à Los Angeles pour faire face à des accusations de sexe

Harvey Weinstein s’éloigne de la salle d’audience avec son avocat Benjamin Brafman à la Cour suprême de l’État de New York le 11 octobre 2018 à New York.

Weinstein, qui purge actuellement une peine de 23 ans de prison dans le nord de l’État de New York, est accusé de viol, d’agressions sexuelles et d’autres crimes en lien avec cinq incidents qui se seraient produits entre 2004 et 2013.

Weinstein risque jusqu’à 140 ans de prison s’il est reconnu coupable dans l’affaire de Los Angeles.

Weinstein est devenu le visage du mouvement #MeToo en 2017 après que le magazine The New Yorker et le New York Times ont publié des articles détaillant les allégations de femmes affirmant qu’il avait commis une inconduite sexuelle généralisée à leur encontre.

Le cofondateur de la société de divertissement Miramax a été reconnu coupable en février 2020 par la Cour suprême de Manhattan d’un acte sexuel criminel au premier degré contre l’assistante de production Mimi Haleyi en 2006 et de viol au troisième degré pour avoir agressé l’actrice en herbe Jessica Mann dans une chambre d’hôtel en 2013 .

Les avocats de Weinstein ont fait appel de sa condamnation en avril.

Au cours de sa carrière, Weinstein avait produit des films primés, notamment « Pulp Fiction », « Shakespeare in Love » et « Gangs of New York ».