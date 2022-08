Harvey Weinstein a obtenu l’appel de la condamnation pour viol de 2020 par le tribunal de New York – National

Harvey Weinstein a obtenu mercredi un appel qui ouvre la voie à l’éventuelle annulation de sa condamnation pour viol en 2020 à New York.

L’ordonnance de la juge en chef Janet DiFiore de la Cour d’appel de l’État de New York autorisera les plaidoiries de l’équipe juridique et des procureurs de Weinstein dans le courant de l’année prochaine, après quoi le tribunal plénier décidera d’annuler, de modifier ou de maintenir la condamnation.

S’il décide de ne pas maintenir le verdict de culpabilité, le plus haut tribunal de l’État pourrait également ordonner un nouveau procès pour le producteur de films autrefois puissant.

L’avocat de Weinstein, Arthur Aidela, a déclaré dans une déclaration à NBC News, ABC News et Fox News que lui et son client étaient “reconnaissants” que DiFiore “ait reconnu les problèmes juridiques uniques dans cette affaire”.

Weinstein lui-même a déclaré dans une déclaration fournie par un porte-parole que “le travail acharné de son équipe juridique m’aidera à prouver mon innocence à la fin”.

Weinstein a été reconnu coupable en février 2020 de deux chefs d’accusation d’avoir commis un acte sexuel criminel au premier degré et au troisième degré. Il a été condamné à 23 ans de prison le mois suivant.

En juin dernier, une cour d’appel de niveau intermédiaire à New York a confirmé la condamnation, rejetant l’affirmation de Weinstein selon laquelle le juge du procès avait injustement laissé un témoignage sur des accusations en dehors de l’affaire.

















Les accusations à New York ont ​​été portées à la suite d’allégations de deux femmes, l’actrice en herbe Jessica Mann et Mimi Haley, une ancienne assistante de production. Elles faisaient partie des plus de 80 femmes qui ont publiquement accusé Weinstein d’agression sexuelle et de harcèlement.

Weinstein a nié toutes les allégations qui ont alimenté le mouvement #MeToo et mis fin à sa carrière oscarisée à Hollywood.

Weinstein est actuellement détenu à Los Angeles en attendant un nouveau procès prévu pour octobre, où il devra faire face à 11 accusations de viol et d’agression sexuelle. Il a plaidé non coupable de ces crimes.

