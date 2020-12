Le magnat du cinéma en disgrâce Harvey Weinstein a eu un visiteur spécial vendredi pour soulager l’ennui de la vie en prison – sa petite amie actrice de 27 ans, Alexandra Vino, a appris en exclusivité DailyMail.com.

Vino a visité le prisonnier numéro 20B0584 à l’intérieur du centre correctionnel de Wende à Alden, New York, à 20 miles à l’est de Buffalo.

Elle est restée plusieurs heures à discuter avec le violeur condamné, âgé de 68 ans, qui est maintenant huit mois et demi après le début de sa peine de 23 ans.

« Ils se trouvaient dans une pièce du fond qui est spécialement réservée aux prisonniers en détention préventive involontaire », a déclaré un témoin de la réunion.

«Il s’est levé plusieurs fois pour aller aux toilettes», a déclaré la source. « Il ne peut toujours se déplacer qu’avec un marcheur, comme quand il était au tribunal, mais la différence entre hier et aujourd’hui est qu’il a beaucoup plus de couleur sur ses joues, il n’avait pas l’air si mortellement malade. »

Les prisons de New York ont ​​repris les visites des détenus en août après les avoir interrompues au début de la pandémie COVID. Mais avec la pandémie qui fait à nouveau rage à New York – en particulier autour de Buffalo – un verrouillage pourrait bientôt être à nouveau sur les cartes.

Ainsi, Vino profitait de ce qui pourrait être une petite fenêtre pour voir son petit ami criminel multimillionnaire.

« Elle devait s’éloigner de lui, il n’y a plus de câlin ni de contact maintenant, et bien sûr, ils devaient tous deux porter un masque », a déclaré la source. « Mais ils se sont assis côte à côte et je suis sûr que sans les restrictions COVID, ils se seraient tenus la main.

« Leur visite, comme toutes celles de l’IPC, a été filmée – il y avait une caméra sur un trépied dans la pièce avec eux. Un agent de correction s’est assis près de la caméra et deux autres étaient postés juste devant la porte.

Vino est arrivée à la prison – 360 miles au nord-ouest de sa maison à New York – brillante et tôt et est restée jusqu’à la fin de l’heure de visite à 15 heures, a déclaré la source.

« Elle avait juste l’air si heureuse de le voir », a déclaré la source. « Ses cheveux ont été soigneusement tirés en arrière et elle est allée plusieurs fois à la machine à café et a rapporté des boissons pour les deux. »

Vino a été lié pour la première fois à Weinstein à la fin de l’année dernière, peu de temps avant d’être condamné pour viol au troisième degré et agression sexuelle au premier degré.

Alors qu’il était toujours en liberté sous caution, elle a été vue en train de canoter avec lui dans les points chauds de Manhattan, Downtime et Socialista, et l’a même défendu lorsqu’une femme s’est approchée de lui pour protester contre sa présence, a rapporté le New York Post.

Elle a déclaré au journal: « Tout le monde semble détester Harvey, mais ils ne réalisent pas qu’ils ne détestent pas vraiment Harvey.

«On leur dit comment se sentir. Il est le bouc émissaire de tout ce mouvement #MeToo et ils ont détruit sa vie. Cela a été comme un sacrifice humain.

Dans cette capture d’écran tirée de l’histoire Instagram d’Alexandra Vino, l’actrice et chanteuse se produit avec Helga Rose à Socialista à New York le jeudi 7 novembre 2019. Harvey Weinstein était présent lors de la représentation

«Les gens écopent de 23 ans de prison pour avoir assassiné des gens, pas pour ce qu’il a fait, a-t-elle ajouté.

À la fin de l’année dernière, le couple de mai à décembre s’est enregistré au Molly Pitcher Inn à Red Bank, dans le New Jersey, et a dû payer un supplément pour fumer de l’herbe dans une chambre non-fumeurs, a déclaré le Hollywood Reporter.

Souffrant peut-être de la faim, le couple adoré a commandé «plusieurs glaces» dans leur chambre.

Cependant, à l’époque, le représentant de Weinstein a insisté sur le fait qu’il ne fumait que du tabac et avait bu deux coupes glacées au bar. Le représentant a déclaré que Vino ne lui avait rendu visite qu’avec un ami masculin.

« Il n’y a rien de romantique dans leur relation platonique », a déclaré le représentant. «En aucun cas, M. Weinstein n’a fumé de la marijuana. En rechutant, il a cependant fumé quelques cigarettes et une fois informé qu’il ne restait pas dans un fumoir, il a immédiatement arrêté de fumer.

Weinstein, l’un des producteurs de films les plus prospères de l’histoire d’Hollywood, a été renversé lorsque l’actrice Ashley Judd a déclaré au New York Times qu’en 1997, il l’avait invitée dans sa chambre de l’hôtel Peninsula Beverly Hills à la fin des années 1990 pour un petit-déjeuner d’affaires. Quand elle est arrivée, il est apparu dans son peignoir et lui a demandé un massage.

Cette interview a ouvert les vannes et plus de 100 autres femmes, dont Cate Blanchett, Gwyneth Paltrow, Kate Beckinsale, Madonna et Lupita N’yongo, ont déclaré avoir eu des relations sexuelles non désirées avec lui.

Vingt d’entre eux ont déclaré qu’il les avait violés. Il fait toujours face à quatre accusations de viol, ainsi que de copulation orale forcée, d’agression sexuelle et de coups et blessures sexuelles en Californie.

Lors de son procès à New York, il a fait un excellent jeu en comptant sur son marcheur pour se déplacer. « M. Weinstein à l’air décrépit, le corps penché alors qu’il roule lentement vers l’avant, contraste fortement avec son ancienne image de courtier dominateur de puissance hollywoodienne », a écrit le professeur Jasmine Harris dans le New York Times.

Weinstein comparaît lors de sa mise en accusation devant le tribunal pénal de Manhattan le 9 juillet 2018 à New York

Harris a déclaré que les recherches montrent que les jurés ont tendance à être plus indulgents avec les accusés plus âgés ou handicapés.

Weinstein a remporté un Oscar pour Shakespeare in Love et a été nominé pour Gangs of New York. Ses autres films incluent The Crying Game, Sex, Lies and Videotape, Pulp Fiction, The King’s Speech et Inglourious Basterds. Il a été expulsé de l’Académie du cinéma, des arts et des sciences après que des allégations ont commencé à s’accumuler contre lui.

Sa deuxième épouse, Georgina Chapman, l’a laissé au milieu des accusations.

Mais Vino, qui était une actrice commerciale adolescente et qui a joué dans les films Spenser Confidential et Badmaa $ h Company.

Elle a défendu son homme en disant: « Je sais à quoi ressemblent les soirées aux Oscars, je sais ce qui se passe. J’ai vu les femmes magnifiques se jeter sur Harvey et d’autres hommes puissants toute la journée. «Ces filles de Los Angeles et de New York ne sont pas naïves. Vous ne frappez pas un mec (comme Weinstein) qui a des antécédents pour frapper des femmes. Quoi, et puis vous êtes tous, « Oh, je ne peux pas croire qu’il m’a demandé un massage du dos? » Allons.’

Elle n’a pas immédiatement répondu aux appels et aux messages de DailyMail.com demandant des commentaires.