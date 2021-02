Harvey, le fils de Katie Price, est ravi d’être à la maison après sa visite à l’hôpital.

Au cours du week-end, l’ancienne fille glamour Katie, 42 ans, a précipité le jeune homme de 18 ans dans une unité d’accident et d’urgence après avoir eu une température élevée après son vaccin contre le coronavirus.

Harvey – qui a le syndrome de Prader-Willi, une thyroïde sous-active, le diabète, est autiste et partiellement aveugle – a ensuite été libéré avec Katie révélant qu’il était «sain et sauf».

Après son retour à la maison, Katie a raconté qu’elle avait offert à son fils aîné une part de gâteau au fromage et avait téléchargé une vidéo de lui en train de savourer la délicieuse friandise.

Dans le clip, que l’ancienne icône Katie a sous-titré «Harvey on form», l’adolescent est apparu dans un état de bonheur alors qu’il rigolait assis sur une chaise confortable.







(Image: INSTAGRAM)



Alors qu’il s’accrochait à un bol rempli de gâteau, le petit ami de Katie, Carl Woods, pouvait être entendu interroger Harvey: « Pourquoi ne le mangez-vous pas? »

Harvey rit en répondant: « Parce que c’est un putain de délicieux Carl. Putain de délicieux. »

Katie a alors dit: « Vous continuez à jurer! »

Harvey a ensuite ajouté en plaisantant: « Tais-toi! » avant de plonger dans le plat.







(Image: Instagram)



Katie a alors dit: « Tu es drôle Price! »

Dimanche, Katie a posté une vidéo sur sa page Instagram la montrant assise avec Harvey, et a écrit: « Merci pour tous vos gentils messages et meilleurs voeux pour Harvey, il est à la maison sain et sauf. »

Dans le clip, elle a interrogé Harvey sur son voyage à l’hôpital et l’adolescent a dit qu’il devait entrer parce que « je ne me sentais pas bien ».

Katie a ajouté: « Donc, les gars, Harvey est évidemment à la maison, en sécurité et en forme aujourd’hui. »

Elle a ensuite révélé que Harvey était revenu à son état normal et a déclaré qu’il avait même demandé un dîner spécial aux petites heures du matin.







(Image: Instagram)



La star de la télé a dit: « Qu’as-tu demandé à 4 heures ce matin? Poulet à la Kiev et frites. A 4 heures ce matin. »

Elle a ensuite expliqué pourquoi elle avait emmené Harvey à l’hôpital, comme elle l’a dit: « Alors Harvey est tout bon

«En raison des besoins complexes de Harvey et de ses médicaments complexes, il avait Covid [jab], l’Oxford [one], et juste eu une réaction.

« La réaction a été une température vraiment très élevée, 39,9 et évidemment avec Harvey, je dois vraiment garder un œil sur et je ne pouvais pas ‘faire baisser sa température.

« J’ai téléphoné à Great Ormond Street [children’s hospital] et ils m’ont dit d’aller au A&E le plus proche, c’est ce que nous avons fait.







(Image: BBC)



«Ils ont fait tout ton sang, tu as eu une radiographie, un ECG, tout allait bien, ils ont dit que c’était juste une réaction de Covid [the Covid jab]. «

Certaines personnes qui reçoivent le vaccin éprouvent des effets secondaires mineurs, mais ils sont temporaires et légers.

Les effets secondaires les plus courants du coronavirus sont une sensation de fatigue, un mal de tête, une sensation de douleur ou une sensation de malaise, selon le site Web du NHS.

Les réactions graves au vaccin sont rares.

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous au webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.