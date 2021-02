Katie Price a partagé une jolie vidéo du fils aîné Harvey après son retour de l’hôpital.

Katie et Harvey ont été accueillis avec une vague d’affection la nuit dernière après qu’il ait été transporté d’urgence à A&E après qu’il soit tombé avec une température élevée.

Mais maintenant il est rentré sain et sauf, Katie partageant un clip de l’adolescent de 18 ans en train de se détendre le soir.

« Es-tu heureux? » lui demanda la fière maman.

« Je suis si heureux, maman, » répondit Harvey.

Katie a expliqué qu’elle filmait pour Instagram, ajoutant: « Qu’est-ce que tu veux dire à tout le monde? »

« Merci à tous, je vous aime! » Harvey rayonna.







(Image: BBC)



Et il a eu droit à un gâteau au fromage grâce au petit ami de Katie, Carl Woods – dont Harvey aurait été très proche.

Katie a partagé un emoji de cœur dans la légende et a écrit: « Harvey en forme ».

Plus tôt dans la journée, elle a dissipé les inquiétudes des fans en confirmant que Harvey allait bien après son retour de l’hôpital.

« Donc, les gars Harvey sont évidemment à la maison, en sécurité et en forme aujourd’hui », a-t-elle déclaré à la caméra.









Elle a expliqué qu’elle avait mis l’hôpital Great Ormond Street en ligne après la hausse de la température de Harvey, qui lui a conseillé de l’emmener au A&E le plus proche.

Harvey est né avec un certain nombre de handicaps, dont la dysplasie septo-optique et le syndrome de Prader-Willi.

Il est également autiste et partiellement aveugle.







(Image: INSTAGRAM)



Les médecins lui ont dit que c’était une réaction à sa récente vaccination Covid.

Certains ressentent des effets secondaires mineurs du vaccin, mais ils sont temporaires et légers, tandis que les réactions graves sont très rares.

Le NHS dit que les symptômes les plus courants du coronavirus sont une sensation de fatigue, un mal de tête, une sensation de douleur ou une sensation de malaise.

Pendant ce temps, Katie a récemment confirmé qu’elle et Harvey tourneraient un suivi du documentaire de la BBC Katie Price: Harvey & Me.







(Image: BBC / Minnow Films)



Le documentaire l’a vue lutter contre la décision d’envoyer Harvey à l’université après ses 18 ans.

Et cela a été salué par les fans, dont beaucoup ont admis ne pas avoir réalisé à quel point Katie travaille dur en tant que maman.

Elle a également Junior, 16 ans, et Princess, 13 ans, avec Peter Andre, et Jett, sept ans, et Bunny, six ans, avec Kieran Hayler.