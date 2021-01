Network Rail est peut-être en train de réaliser un rêve pour Harvey Price.

Katie Price d’hier soir: Harvey & Me a vu l’adolescent se livrer à l’une de ses deux plus grandes passions (l’autre étant les grenouilles) alors que maman Katie emmenait le sien à une station voisine pour regarder les locomotives passer.

Le documentaire a suivi Katie et Harvey à un moment charnière de sa vie – se dirigeant vers l’université à l’âge de 18 ans.

La jeune femme de 18 ans est atteinte du syndrome de Prader-Willi, est autiste et partiellement aveugle et est née avec une dysplasie septo-optique – qui touche environ une naissance sur 10000.

La directrice des relations avec les médias, Tracy O’Brien, a déclaré à Metro: « Nous, Network Rail, serions heureux de faire en sorte que Harvey fasse une annonce dans l’une des gares gérées par Network Rail quand il est sécuritaire de le faire. »

Depuis, Katie a remercié les fans pour le flot de positivité qui se présentait depuis la diffusion du doc.

« Cela a vraiment été un voyage incroyable pour Harvey et moi-même, et je veux poursuivre la conversation sur les difficultés auxquelles font face les parents d’enfants ayant des besoins complexes et aider les parents à traverser une situation similaire. Merci beaucoup x. »

De nombreux fans ont admis qu’ils ne se rendaient pas compte à quel point Katie fait en tant que mère de Harvey, et certains ont partagé qu’ils avaient découvert « tout nouveau respect » pour elle.

* Vous pouvez attraper Katie Price: Harvey and Me sur BBC iPlayer.