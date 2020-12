Harvey, le fils de Katie Price, se lance dans les affaires.

L’ancienne mannequin glamour, 42 ans, a dit qu’elle voulait que son aîné – qui a le syndrome de Prader-Willi, une thyroïde sous-active, le diabète, est autiste et partiellement aveugle – ait un «revenu» lui-même.

Harvey, 18 ans, qui pèse 29 pierres, fait équipe avec Big Clothing 4 u pour sortir des vêtements allant jusqu’à la taille 7XL et Katie a parlé de l’entreprise dans un clip partagé avec The Sun avant son téléchargement hebdomadaire sur YouTube.

La séquence montre l’ancienne icône en conversation avec le propriétaire de Big Clothing 4 U, Ben Pearson.







(Image: katieprice / Instagram)



Katie dit à Ben: « Je veux que toi et Harvey fassiez quelque chose ensemble, car c’est à long terme pour lui et il a lui-même un revenu. »

Elle explique alors: « Il [Harvey] mérite comme tout le monde dans la vie d’avoir une chance.

«Je veux qu’il ait une gamme de vêtements … parce que ce sera pour lui, et c’est pourquoi je suis venu vers toi.

Katie a toujours parlé de ses craintes pour son fils alors que son poids continue de grimper sur la balance.

Elle a précédemment partagé que Harvey est incapable de réduire son appétit car il est «compulsif».

En 2011, elle a écrit dans le Daily Mail sur ses différentes obsessions et comment la nourriture en fait partie.







(Image: katieprice / Instagram)



« Il est également compulsif à propos des routines. Rien ne doit déranger le monde ordonné de Harvey, sinon il y a l’enfer à payer », a-t-elle dit.

«Le gâteau est une autre affaire. Harvey mange et mange, et si je ne l’arrêtais pas, il le ferait continuellement. Il a tendance à prendre du poids, mais il n’est pas gourmand. Il a un état clinique.

Elle a ajouté qu’il « ne peut pas contrôler son appétit » car les hormones qui contrôlent sa croissance sont « déséquilibrées ».

Katie a expliqué: « Donc, il est plus grand que la plupart des enfants. Mais pour les ignorants, Harvey est juste un grand, gros et aveugle enfant et il a été appelé à plusieurs reprises. »

Cette année, le 12 juillet, Harvey a été transporté d’urgence à l’hôpital Epson de Surrey après avoir souffert de problèmes respiratoires et d’une température en flèche au milieu de la pandémie de coronavirus.







(Image: Internet inconnu)



Il a été placé en soins intensifs où il est resté pendant des jours avant d’être transféré dans une autre partie de l’hôpital.

Le 21 juillet, Harvey a finalement pu rentrer chez elle et retrouver sa famille et un initié a déclaré à MailOnline que le passage à l’hôpital de Harvey signifiait que Katie était plus déterminée que jamais à ce que son fils perde du poids.

Ils ont partagé: « Katie est sur le point de se lancer dans un nouveau régime avec Harvey dans l’espoir de pouvoir réduire son poids. »

« Les médicaments d’Harvey le laissent avec un appétit insatiable – Katie se bat constamment! Mais maintenant, avec l’aide d’un spécialiste, Katie espère pouvoir aider à maintenir le poids d’Harvey dans un avenir immédiat. »

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous au webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.