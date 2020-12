Harvey, le fils de Katie Price, a laissé les fans pleurer en installant le sapin de Noël arc-en-ciel.

Harvey a fait fondre les cœurs lorsqu’il a reçu un appel du Père Noël au sujet de la douce lettre qu’il avait écrite sur les cadeaux qu’il voulait cette année.

Se sentant festif, le fils aîné du mannequin glamour a aidé Katie et Carl à installer l’arbre arc-en-ciel dans leur salon.

Harvey a décoré l’arbre coloré avec de nombreux ponts d’arbres différents, des grenouilles scintillantes aux figurines d’entraînement.

C'étaient des décorations à gogo dans la maison heureuse de Katie.







(Image: Katie Price / Youtube)



Harvey a déclaré aux fans: « Je me sens heureux … excité pour les cadeaux de Noël. »

Les commentaires des fans qui étaient en larmes au sujet du clip de Noël réconfortant s’envolaient.

Beaucoup ont admis qu'ils aimaient l'arbre coloré et l'appel spécial de Harvey du Père Noël.







(Image: Katie Price / Youtube)



À la tête des troupes, l’un d’eux a écrit: « Omg katie j’ai pleuré de joie en regardant Harvey être tout excité par son appel du père noël aime l’arbre xxxx. »

D’autres ont ajouté: « Bénissez-le, quel bel arbre lumineux Harvey x. »

«Bénissez Harvey! L'âme la plus douce! Il m'excite et me met dans l'esprit de Noël! Bravo Harvey pour avoir fait partie de la belle liste! Vous méritez le Noël le plus magique.







(Image: Katie Price / Youtube)



« Voir Harvey si heureux n’a pas de prix. J’ai les larmes aux yeux. Je t’aime Harvey et ta famille. »

Noël est une période passionnante de l’année, mais personne n’est plus ravi des fêtes que Harvey.

Ce sera le premier Noël de Katie avec son petit ami Carl alors qu’il rejoint sa famille pour les célébrations.

Leur dernière vidéo YouTube a capturé la famille en train de se plonger dans l’esprit de Noël alors qu’elle décorait sa maison.