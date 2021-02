Harvey, le fils de Katie Price, est rentré chez lui après avoir été transporté d’urgence à l’hôpital peu de temps après avoir reçu sa vaccination contre le COVID-19.

L’adolescent – qui souffre du syndrome de Prader-Willi – souffrait d’une température élevée et de tremblements après son coup de vendredi.

Harvey, 18 ans, a reçu le Oxford / AstraZeneca jab car sa maladie génétique rare signifie qu’il fait partie d’un groupe prioritaire pour les personnes cliniquement vulnérables.

Jusqu’à présent, plus de 12 millions de personnes ont été vaccinées avec un première dose du vaccin.

Il a été rapporté que Harvey a été emmené à l’hôpital le samedi, en raison de tremblements et d’une température élevée.

Prix, 42 ans, a partagé la nouvelle que son fils aîné était «sain et sauf» dans une histoire Instagram, abattue à côté de Harvey sur le canapé.

Elle a dit à ses 2,4 millions de followers: « Harvey est évidemment à la maison et il est en sécurité et il est en forme aujourd’hui.

«En raison des besoins complexes d’Harvey et des médicaments complexes qu’il prend, il avait son COVID-19 [jab], celui d’Oxford, et vient de se faire vacciner et sa réaction a été une température très élevée – 39,9 ° C.

«Et évidemment, avec Harvey, je dois vraiment garder un œil dessus et je n’ai pas pu faire baisser sa température.

«Alors, j’ai téléphoné à Great Ormond Street et ils m’ont dit d’aller au A&E le plus proche. C’est ce que nous avons fait. Vous avez fait tous vos sang, vous avez eu une radiographie, des sangs, un ECG, tout.

« Tout allait bien; ils ont juste dit que c’était une réaction de [the vaccination] mais aujourd’hui il est en forme. «

Price a dit que la preuve que Harvey se sentait définitivement mieux était qu’il s’était réveillé à 4 heures du matin, exigeant du poulet kiev et des frites.

Price a également déclaré que les médecins et les infirmières avaient été «fantastiques».

Elle a ajouté: « J’ai hâte d’avoir toujours mon injection de COVID-19 et je recommande toujours à tout le monde de l’avoir. Harvey est sain et sauf. »

Un documentaire sur les expériences de Price dans l’éducation de Harvey, intitulé Harvey And Me, a été diffusé en janvier, soulignant les besoins complexes d’élever un enfant ayant des besoins spéciaux.

En plus de souffrir d’une maladie génétique, Harvey – dont le père est le footballeur à la retraite Dwight Yorke – souffre également de cécité partielle, d’autisme et de difficultés d’apprentissage et de comportement.

Plus tôt ce mois-ci, Price a déclaré qu’elle était également inscrite comme handicapée après s’être cassé les deux pieds lors d’une chute lors de vacances en Turquie.