Harvey, le fils de Katie Price, a emménagé dans sa propre maison remplie de caméras de vidéosurveillance pour l’aider à se préparer à aller au pensionnat.

L’adolescent, 18 ans, a été installé dans une maison de trois chambres en face de la maison familiale de Surrey alors qu’il commence à vivre de manière indépendante.

Il est sur le point d’emménager dans un collège résidentiel plus tard cette année, et Katie a révélé qu’il vivait maintenant séparé d’elle dans le but de faciliter la transition pour lui.

Cependant, Harvey n’est pas seul – il a un soignant qui s’occupe de lui et la maison a été équipée de caméras de vidéosurveillance pour s’assurer que Katie sait s’il y a un problème.

Dans une interview vidéo avec Us Weekly, Katie a expliqué qu’elle souhaitait faire la transition de Harvey vers une vie indépendante aussi lentement que possible.







(Image: katieprice / Instagram)



Elle a dit: « Je lui ai sa propre petite maison à la minute. C’est en face de l’endroit où nous vivons. Il y a toutes les caméras dedans.

«Soit je suis là, soit il y a un soignant … qui le connaît depuis sept ans depuis l’école.

« Il a sa propre cuisine. C’est une maison de trois chambres, donc c’est le début de sa vie indépendante. Alors je le fais lentement pour lui.

«Parce que sinon, je ne veux pas qu’il pense que je viens de le renvoyer. C’est transitoire.

Katie a ensuite révélé que Harvey, qui aura 19 ans en mai, sait qu’il va à l’université et a hâte de voir sa nouvelle chambre.















(Image: Instagram)



Elle a ajouté: « Alors il sait maintenant qu’il a 19 ans qu’il va dans un collège et je lui ai montré quelques-uns des collèges.

«Il est plus excité de savoir à quoi ressemblera sa chambre et si elle a une cuisine.» Parce qu’il pense probablement que je vais la remplir avec beaucoup de choses que je ne serai pas.

« Je fais comme ça pour lui parce que je veux qu’il soit heureux, parce que s’il n’est pas heureux, je ne suis pas heureux. »

Katie a demandé à Harvey de vivre dans un logement de longue durée National Star à Cheltenham, qui offre une éducation aux personnes âgées de 16 à 25 ans souffrant de «handicaps complexes».

L’ancienne fille glamour a passé des mois à rechercher des collèges résidentiels pour l’adolescente et en a choisi un qu’elle espère être le bon choix pour lui.







(Image: prix katie / Instagram)



Au centre, Harvey sera pris en charge par des professionnels qualifiés qui l’aideront à vivre une vie plus indépendante.

Katie espère également que vivre au centre protégera son fils, qui souffre d’autisme et peut être effrayé par les bruits forts.

En plus de l’autisme, Harvey présente également des signes du syndrome de Prader-Willi et est partiellement aveugle.

Auparavant, il avait commencé dans un pensionnat cinq jours par semaine, retournant chez lui le week-end, mais retournait au domicile familial à plein temps en mars en raison de la pandémie de coronavirus.

Harvey est considéré comme étant à risque extrêmement élevé du bogue mortel.