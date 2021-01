Harvey, le fils de Katie Price, devient ambassadeur de l’organisation caritative Mencap.

Le jeune homme de 18 ans a été vu avec sa mère dans le documentaire émotionnel de la BBC Katie Price: Harvey and Me.

Harvey a un certain nombre de handicaps, y compris le syndrome de Prader-Willi, la cécité partielle et l’autisme, et le documentaire a vu Katie à la recherche d’un collège résidentiel pour lui pour l’année prochaine.

Le film a donné aux gens un aperçu personnel de la vie de Katie avec Harvey et de ses espoirs pour son avenir.

Cela a profondément résonné auprès des fans et a vu Mencap tendre la main à l’adolescent.

Katie a déclaré dans une vidéo YouTube: « On a demandé à Harvey d’être ambassadeur de Mencap, ce qui est incroyable, ce que Harvey ne sait pas, mais vous trouverez cela incroyable, n’est-ce pas Harv?







(Image: INSTAGRAM)



«Toutes ces opportunités se présentent maintenant pour nous aider à sensibiliser davantage aux handicaps afin d’aider à sensibiliser de toutes les manières possibles.

«De nombreux organismes de bienfaisance se sont manifestés, beaucoup de lettres de familles. Des personnes handicapées elles-mêmes nous remercient pour le documentaire que nous avons réalisé.

« Donc c’est tout ce que je veux faire, c’est sensibiliser et faire tout ce que je peux pour aider [people with] handicapés et je pourrais même lancer une autre pétition et continuer ma campagne de pêche à la traîne en ligne. «







(Image: BBC / Minnow Films)



Harvey a décroché un autre rôle de rêve au dos du documentaire.

On a vu Katie emmener Harvey, un passionné de train, dans des gares où il se délectait de regarder les trains arriver et faisait même ses propres annonces.

Les fans se sont tournés en masse sur Twitter pour appeler les fournisseurs de voyages pour laisser Harvey faire des annonces de train pour de vrai, et Katie était ravie quand on a accepté.

Network Rail a rapidement fait à Harvey une offre qu’il ne pouvait pas refuser.







(Image: BBC)



Ils ont tweeté: «Nous avons été touchés par le documentaire de Katie et Harvey et son amour des trains.

«Nous serons ravis de l’inviter à faire une annonce dans l’une de nos stations une fois que les restrictions relatives aux coronavirus auront été levées.

Un fan a répondu: « Omg c’est la meilleure nouvelle de tous les temps @KatiePrice et Harvey devrait être si fier »

« une telle nouvelle ne peut pas attendre », a écrit un autre.