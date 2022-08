Harvey Elliott signe un nouveau contrat à long terme avec Liverpool

Liverpool a lié jeudi Harvey Elliott à un nouvel accord “à long terme” avec le joueur de 19 ans qui devrait figurer plus en évidence dans les plans de la première équipe de Jurgen Klopp cette saison.

Elliott a commencé trois des quatre premiers matches de Premier League de Liverpool la saison dernière avant de subir une fracture-luxation de la cheville à Leeds qui l’a mis à l’écart pendant cinq mois.

Cependant, il a retrouvé sa pleine forme et a quitté le banc lors des deux matchs de Liverpool jusqu’à présent cette saison contre Manchester City dans le Community Shield et son ancien club Fulham lors du week-end d’ouverture de la saison de Premier League.

Le nouveau contrat du milieu de terrain durerait jusqu’en 2027.

“C’est toujours agréable de savoir que je vais rester ici encore de nombreuses années, ce qui est toujours une bonne chose étant donné que c’est mon club d’enfance”, a déclaré Elliott sur le site Web de Liverpool.

“Il n’y a rien dans ce monde qui me rend plus heureux et plus excité que cela.”

Au total, Elliott a fait 22 apparitions seniors depuis son arrivée à Anfield à l'été 2019.

"Il y a tellement de choses à aimer à ce sujet", a déclaré le manager de Liverpool, Jurgen Klopp.

"Pour nous, en tant que club, nous poursuivons notre voyage avec un jeune joueur spécial qui a déjà eu un grand impact sur le Liverpool FC.

"Pour Harvey, il peut continuer à développer, à s'améliorer et, espérons-le, à réaliser son incroyable talent à le club qu'il a toujours soutenu.