Harvey Elliott donne un choix difficile à Klopp

Liverpool a réservé sa place pour le quatrième tour de la FA Cup après avoir remporté une victoire 1-0 sur les Wolves à Molineux mardi soir.

Les visiteurs ont pris un bon début de match avec le milieu de terrain de Liverpool semblant beaucoup plus contrôlé dans leur pressing, et ils se sont retrouvés devant à la 13e minute lorsque la frappe de Harvey Elliott à distance a laissé le gardien Jose Sa sans aucune chance de s’arrêter.

Les deux équipes ont eu du mal à créer de nombreuses opportunités significatives dans un match où le milieu de terrain de Liverpool a brillé. Ruben Neves a eu l’une des meilleures occasions de marquer des Wolves, mais n’a pas pu convertir un coup franc d’une position prometteuse, avant que Joe Gomez n’intervienne pour empêcher l’attaquant des Wolves Raul Jimenez de viser la cible.

Un rassemblement tardif a offert à Matheus Cunha des Wolves une chance qu’il passe au-dessus de la barre, laissant Liverpool, les détenteurs de la FA Cup, debout pour gagner leur première feuille blanche en six matchs.

Liverpool avait besoin d’une réponse après une défaite décevante contre Brighton ce week-end, et il y avait des signes évidents d’amélioration dans la nuit. Les Reds ont beaucoup mieux pressé en équipe dans une performance qui les a vus beaucoup plus difficiles à briser.

L’équipe du manager Jurgen Klopp aurait pu faire plus en termes de création de chance. En dehors du but d’Elliott à distance, les Reds n’ont pas vraiment créé grand-chose.

Jürgen Klopp, 7 ans — Une composition très modifiée a injecté de l’énergie dans l’équipe de Liverpool, bien que de nombreux joueurs auxquels Klopp a donné une opportunité dans celui-ci lui aient présenté un mal de tête de sélection à l’avenir.

GK Caoimhin Kelleher, 6 — Une ouverture tranquille de 45 minutes pour l’international de la République d’Irlande a vu Kelleher largement spectateur pour commencer. A cherché à mettre la main sur un coup franc de Ruben Neves en seconde période pour le garder hors de danger.

DF Ibrahima Konaté, 7 — Agressif dans le défi et n’a pas laissé beaucoup de place à l’attaquant des Wolves Raul Jimenez pour opérer, ce qui a forcé l’international mexicain à dériver largement.

Défenseur Joe Gomez, 7 — Le joueur de 25 ans avait l’air assuré lorsqu’il était appelé et était bien placé pour réagir rapidement dans les moments de danger. Passé à l’arrière droit à la 66e minute lorsque James Milner a été remplacé.

DF Konstantinos Tsimikas, 6 — Tsimikas a montré son intention lorsqu’il était sur le ballon et a cherché à porter le ballon dans les zones offensives. Il a également été actif avec ses courses qui se chevauchent sur le flanc gauche et a gardé l’attaquant des Wolves Adama Traoré silencieux en dehors de quelques occasions.

DF James Milner, 6 — Le joueur de 37 ans a travaillé dur aux deux extrémités du terrain et a gardé son homologue silencieux. Pas grand-chose n’a touché son flanc au cours des 65 minutes dans lesquelles il a joué. Remplacé par Nat Phillips à la 66e minute.

MF Stefan Bajcetic, 7 — Une performance encourageante du joueur de 18 ans, qui a été intelligent dans sa prise de décision tout en brisant le jeu au milieu du terrain. L’international espagnol de la jeunesse a semblé encore meilleur en seconde période, faisant un certain nombre de défis clés qui ont aidé à lancer des attaques pour son équipe.

MF Thiago, 8 — Thiago semblait être à nouveau le milieu de terrain le plus brillant de Liverpool dans la nuit, avec une performance constante qui l’a vu dicter le jeu depuis le milieu de terrain.

MF Naby Keïta, 7 — Un match positif de Keita lors de son premier départ de la saison. Il a bien pressé depuis le milieu de terrain et a souvent choisi les bons moments pour chercher à conduire avec le ballon sur le territoire des Wolves.

Attaquant Cody Gakpo, 6 — La performance la plus brillante de Gakpo de sa carrière à Liverpool jusqu’à présent. L’international néerlandais a bien mené la ligne pour son équipe, et bien qu’il n’ait pas été inscrit sur la feuille de match, ce que Liverpool l’a sûrement amené à faire, il a impressionné par son travail de hold-up qui l’a amené à faire jouer les autres.

