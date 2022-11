Harvey Elliott dit qu’Alisson doit faire CECI “à chaque match” pour rester le porte-bonheur de Liverpool

Harvey Elliott a plaisanté en disant qu’Alisson devait remercier Liverpool (s’ouvre dans un nouvel onglet)Victoire 3-1 de Southampton sur Southampton (s’ouvre dans un nouvel onglet) – après que le gardien des Reds ait modifié assez radicalement son apparence.

Le tireur habituellement barbu s’est rasé de près pour le dernier match de son équipe avant la Coupe du monde (s’ouvre dans un nouvel onglet) – où il s’alignera entre les bâtons pour le Brésil (s’ouvre dans un nouvel onglet) alors qu’ils poursuivent leur sixième couronne mondiale – et cela semblait être l’astuce car il a produit un certain nombre de beaux arrêts pour nier une équipe fougueuse des Saints.

Bien sûr, Alisson est l’un des meilleurs de l’industrie depuis plusieurs années maintenant, mais il était… en pleine forme à Anfield samedi.

Et s’adressant au site officiel du club après la victoire, Elliott a suggéré que son gardien devrait s’occuper devant le miroir de la salle de bain. Le milieu de terrain : plaisanté (s’ouvre dans un nouvel onglet):

“Je pense qu’il va devoir se raser la barbe à chaque match maintenant !

“Tant de fois, il nous a gardés dans le jeu et ce n’est pas nouveau d’Alisson, pour être honnête. C’est un gardien incroyable ainsi qu’un être humain incroyable, donc nous sommes tous très fiers de lui.”

Elliott avait cependant un mot d’avertissement pour ses coéquipiers de champ extérieur. Il a continué:

“Pour nous, c’est le meilleur gardien de but du monde, et jouer à ses côtés et savoir que vous avez cette assurance avec lui à l’arrière dans le but est toujours une sensation agréable – mais parfois nous devons juste nous assurer que nous sommes là pour l’aider aussi! Mais en fin de compte, comme je l’ai dit, il est le meilleur gardien du monde et parfois c’est ce que vous devez faire.

Liverpool se dirige vers la pause de la Coupe du monde sixième en Premier League après une première partie décevante de 2022/23; ils reviennent à l’action avec un affrontement au quatrième tour de la Coupe Carabao à Manchester City (s’ouvre dans un nouvel onglet) dans la semaine précédant Noël.