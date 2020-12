Leicester réglé pour un match nul 1-1 à Crystal Palace en difficulté après l’égalisation tardive de Harvey Barnes lundi dans le première ligue. Pourtant, le point était assez bon pour déplacer Leicester à la deuxième place sur la différence de buts sur Everton, dont le match plus tard lundi était reporté après le rapport de Manchester City Nouveau coronavirus cas.

Barnes a tiré un tir dans le coin inférieur droit à la 83e minute, battant Vicente Guaita, qui avait déjà renforcé les espoirs de Palace en sauvant le penalty de Kelechi Iheanacho en première période.

La volée de Wilfried Zaha à bout portant au début de la seconde période a donné l’avantage à Palace. C’était son huitième but de la saison de Premier League, doublant déjà son total de 2019-20.

Jouant leur deuxième match en trois jours, les deux équipes ont reposé des habitués avec le manager de Leicester Brendan Rodgers effectuant sept changements par rapport à la formation de départ qui a fait match nul 2-2 contre Manchester United samedi.

Jamie Vardy a converti six des sept tentatives de pénalité pour Leicester cette saison, mais était sur le banc lorsque Luke Thomas a été victime d’une faute dans la zone à la 17e minute. Iheanacho a bégayé et a tiré avec son pied gauche mais Guaita a plongé et l’a sauvé de sa main droite.

Vardy est venu en tant que remplaçant en seconde période.